Tajomný vlak opustil Peking: Návštevu Kima Čong-una stále nepotvrdili

Čínska vláda však informácie, že vodca KĽDR bol na oficiálnej návšteve v Pekingu, zatiaľ nepotvrdila ani nevyvrátila. Pre Kima Čong-una by to bola jeho prvá zahraničná cesta od jeho nástupu do funkcie v roku 2012. "Viem, že ste všetci veľmi zvedaví, ale nemám žiadne informácie," povedala v tejto súvislosti v utorok na pravidelnom brífingu s novinármi hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí.

Miestne médiá medzitým informovali, že k hlavnej železničnej stanici, ktorá bola po celý čas uzatvorená pre verejnosť, prišla kolóna zhruba desiatich neoznačených limuzín a jedno z áut vzápätí vošlo do areálu stanice. Tú strážili vojaci aj policajti, zatiaľ čo muži bez uniforiem zabraňovali okolostojacim občanom fotografovať.

Tomu, že vo vlaku bol severokórejský vodca, nasvedčuje podľa svetových médií okrem iného aj to, že delegácia bola v Pekingu ubytovaná v penzióne, ktorú pri svojich oficiálnych návštevách Číny využíval Kimov otec Kim Čong-il. Zeleno-žltý severokórejský vlak s 21 vozňami sa tiež nápadne podobá na súpravu, ktorou prišiel do Pekingu Kim Čong-il v roku 2011.

V súvislosti s údajnou návštevou severokórejského lídra sa v Číne ešte viac sprísnila kontrola internetu, informuje agentúra Associated Press. Keď zadáte do miestnych vyhľadávačov termín Severná Kórea, zobrazí sa nula výsledkov. Po zadaní mena Kim Čong-un sa zobrazia výsledky len spred niekoľkých dní, tie aktuálne chýbajú.