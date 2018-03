Lavrov varuje: Rusko nebude tolerovať chrapúnstvo západných krajín

"Môžete si byť istí, že budeme na to odpovedať. Dôvodom je to, že by nikto netoleroval takéto chrapúnstvo. My to tolerovať tiež nebudeme," povedal Lavrov, ktorý je momentálne na pracovnej ceste v Uzbekistane. Lavrov je podľa agentúry TASS presvedčený, že rozhodnutie niektorých západných krajín vyhostiť ruských diplomatov súvisí s rozsiahlym vydieraním a nátlakom zo strany Spojených štátov.

"Ak jedného či dvoch diplomatov s ospravedlnením požiadajú, aby opustili krajinu, potom s istotou vieme, že tento prípad je výsledkom kolosálneho nátlaku a vydierania, ktoré je hlavným nástrojom Washingtonu na medzinárodnej scéne," tvrdí Lavrov.

Množstvo členských krajín EÚ, ako aj USA, Kanada či Austrália oznámili, že v dôsledku kauzy Skripaľ vyhostia ruských diplomatov. Washington vyhostil 60 osôb vrátane 48 zamestnancov ruskej ambasády a 12 členov stálej ruskej misie pri OSN. Americké úrady sa tiež rozhodli zatvoriť ruský konzulát v Seattli.

Z pokusu o vraždu bývalého ruského dvojitého špióna Sergeja Skripaľa a jeho dospelej dcéry obviňuje Londýn Moskvu, a to bez predloženia akýchkoľvek relevantných dôkazov. Rusko akúkoľvek vinu odmieta.

Británia vyhostila 23 ruských diplomatov. Rusko recipročne vyhostilo rovnaký počet britských diplomatov, zatvorilo britský konzulát v Petrohrade a zastavila činnosť kultúrno-vzdelávacej organizácie British Council v Rusku.