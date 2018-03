FOTO Pravicoví extrémisti vyčíňali v Aténach: Podpálili kultúrne centrum

Podľa úradov útočníci vo štvrtok popoludní poliali dvere centra horľavinou, ktorú zapálili. Oheň sa rozšíril do vnútra centra, ktoré sa nachádza na piatom podlaží budovy, a poškodil stoly, stoličky a počítače. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) odsúdil útok s tým, že na mieste sa krátko pred vypuknutím požiaru nachádzalo "množstvo ľudí, vrátane detí". Zástupcovia úradu takisto vyzvali na ochranu utečencov.

Photos now from the Afghan Community of Greece office, where the neo-Nazi vigilant group Crypteia has taken credit for an attack yesterday. Athens, Greece. pic.twitter.com/qD2Medq2nx