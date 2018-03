Irán prekazil plány USA na Blízkom východe, tvrdí Chameneí: Washington obvinil z krutých plánov

TEHERÁN - Irán neutralizoval plány Spojených štátov na Blízkom východe, vyhlásil v stredu iránsky najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí. Ajatolláh to povedal na zhromaždení v posvätnom meste Mašhad pri príležitosti prvého dňa nového perzského roka Nourúz, informuje agentúra IRNA.

"Tí, ktorí zasahujú do všetkých záležitostí sveta, protestujú a pýtajú sa: 'Prečo Irán zasahuje do záležitostí Iraku a Sýrie?' Iránska islamská republika bola úspešná pri neutralizácii amerických plánov v tomto regióne. USA tu nikdy nenaplnia svoje ciele, ale my svoje určite áno," uviedol Chameneí.

Ajatolláh v príhovore vysielanom televíziou ďalej obvinil Washington z plánov na "vytvorenie krutých a povstaleckých skupín ako Dáiš (Islamský štát - IS) so zámerom odviesť pozornosť ľudí žijúcich v tomto regióne od sionistického režimu (Izraela) a zamestnať ich vnútornými konfliktami".

Irán podporuje vlády v Sýrii a Iraku tým, že tam na boj s džihádistami a povstalcami vysiela "vojenských poradcov" a svojich vlastných "dobrovoľníkov" spolu s Afgancami a Pakistancami. Jeho prítomnosť v tomto regióne odsúdili Spojené štáty, ako aj Británia, Francúzsko, Saudská Arábia či Izrael. Chameneí podľa agentúry IRNA vyhlásil, že iránska prítomnosť v týchto krajinách je "na žiadosť tamojších vlád a ľudu".

Jeho vyjadrenia zazneli po tom, ako prezident USA Donald Trump rozhneval Teherán ohľadom odkazu iránskemu ľudu pri príležitosti osláv Nourúzu. V danom odkaze Trump píše: "Iránsky ľud má pred sebou ďalšiu výzvu - vládcov, ktorí slúžia sebe samým namiesto služby svojmu ľudu."