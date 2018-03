Dievčatko (11) záhadne zmizlo pred 19 rokmi: FOTO Polícii sa dostal do rúk tajomný odkaz

ARIZONA/NEENAH - Mikelle Biggsovú naposledy videla 2. januára 1999 jej mladšia sestrička, keď sa spolu hrali a čakali pred domom na auto so zmrzlinou v meste Mesa v americkom štáte Arizona. Polícia po zmiznutom 11-ročnom dievčatku márne pátrala dlhé roky. Minulý týždeň sa jej vo Wisconsine, vzdialenom vyše 2200 km, do rúk dostala dolárová bankovka, na ktorej je napísaná tajná správa.

Na okraji bankovky sa nachádza odkaz so slovami: "Moje meno je Mikel Biggsová, unesená z Mesy AZ, som nažive." Dolárovka, ktorú vydali v roku 2009, bola odovzdaná polícii v meste Neenah 14. marca. Rukopis je detský a krstné meno dievčaťa je napísané nesprávne.

Policajný vyšetrovateľ v Neenah Adam Streubel povedal pre Arizon Republic, že sa touto stopou zaoberajú, ale obávajú sa, že by mohlo ísť iba o krutý žart. Podľa neho sa ukázalo ako nemožné vysledovať, ako sa bankovka dostala až do Neenah a koľko ľudí s ňou prišlo do kontaktu.

"Na chvíľu sa v nás rozhorela iskrička nádeje, no potom prišla realita. Nemôžete s tým nič robiť, čo je dosť frustrujúce," dodal Streubel.

Polícia uviedla, že zatiaľ čo už v súvislosti s Mikelliným zmiznutím nedostáva často tipy, stále vyšetruje každého v nádeji, že v starom prípade dôjde k prielomu.

Posledný, kto Mikellu videl, bola jej sestra Kimber. Spolu sa hrali pred domom a čakali na auto so zmrzlinou. Potom sa jej na chvíľu stratila z dohľadu a viac ju nikto nevidel. Mikellin bicykel sa našiel neďaleko na ulici, pravdepodobne chcela vyjsť zmrzlinárovi v ústrety.

Polícia sa preto počas pátrania po zmiznutom dievčatku snažila preveriť každé vozidlo so zmrzlinou v štáte a vypočúvala viac ako 20 sexuálnych delikventov. Jej snaha však nepriniesla žiadne relevantné výsledky.