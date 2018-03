Prekvapivý krok Izraela: Armáda sa po rokoch priznala k prísne tajnej operácii v Sýrii

Hoci sa všeobecne verilo, že za útokom na sýrske zariadenie v provincii Dajr az-Zaur zo 6. septembra 2007 bol Izrael, oficiálne to židovský štát doteraz nepriznal. Prečo sa tak teraz rozhodol urobiť, nie je podľa agentúry AP jasné. Krok by ale mohol súvisieť s plánovaným vydaním pamätí expremiéra Ehuda Olmerta, ale chápaný by mohol byť tiež ako varovanie určené Iránu.

"Posolstvom útoku na reaktor z roku 2007 je, že Izrael nebude tolerovať výstavbu, ktorá by mohla predstavovať ohrozenie jeho existencie," uviedol dnes náčelník izraelského generálneho štábu Gadi Eisenkot.

Vo vyhlásení armáda oznámila, že prísne tajnú operáciu vykonalo osem stíhačiek F-15. Zničené zariadenie v komplexe Kibár na východe Sýrie malo byť podľa nej uvedené do prevádzky na konci roka 2007.

Podľa skorších informácií sa na budovaní jadrového reaktora na východe Sýrie podieľali Severokórejčania a finančne i Irán. Dohoda medzi Damaskom a Pchjongjangom bola údajne podpísaná v roku 2002.

Sýria budovanie reaktora nikdy oficiálne nepriznala, podľa prezidenta Asada útočili Izraelčania na "nepoužívaný vojenský objekt". Existenciu jadrového reaktora potvrdili v apríli 2008 USA s tým, že bol len niekoľko týždňov pred dokončením. Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre jadrovú energiu (MAAE) Jukio Amano potom 28. apríla 2011 vyhlásil, že Izrael skutočne v roku 2007 bombardoval tajný sýrsky jadrový reaktor.

Likvidácia sýrskeho jadrového zariadenia z roku 2007 sa podobala izraelskému zničeniu irackého jadrového reaktora v Osiraku v júni 1981. Vtedy bol útok všeobecne odsúdený, a to aj zo strany USA. V čase prvej vojny v Perzskom zálive, počas ktorej ostreľoval Irak raketami židovský štát aj Saudskú Arábiu, však ďakoval Izraelu rad osobností za desať rokov staré zastavenie irackého jadrového programu.

Sýrsky prezident Bašár Asad

Východosýrske zariadenie, ktoré pred viac ako desiatimi rokmi Izrael zničil, ležalo v oblasti, ktoré v posledných rokoch ovládali radikáli z teroristickej organizácie Islamský štát (IS).

"Predstavte si situáciu, aká by dnes panovala, keby bol v Sýrii jadrový reaktor," uviedol vo vyhlásení izraelskej armády veliteľ letectva Amikam Norkin. "Myslím, že rozhodnutie Izraela zničiť reaktor je jedným z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré sa tu prijalo za posledných 70 rokov," dodal.