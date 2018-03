Veľký nákup Chorvátska: Od Izraela zakúpi tucet používaných stíhačiek F-16

ZÁHREB - Chorvátsko prijalo ponuku Izraela a odkúpi od židovského štátu tucet používaných bojových stíhacích lietadiel typu F-16. Potvrdila to vo štvrtok chorvátska vláda, ktorú cituje agentúra Reuters. Dohodu o nákupe už tento týždeň odporučila chorvátska rada pre obranu.

"Lietadlá budeme môcť používať najmenej 25 rokov. Cena bude v priebehu nasledujúceho desaťročia nanajvýš 50 miliónov dolárov ročne," vyhlásil na zasadnutí vládneho kabinetu chorvátsky premiér Andrej Plenkovič. Záhreb ohľadom nákupu bojových stíhacích lietadiel vlani oslovil niekoľko krajín.

Podľa miestnych médií bol najvážnejším kandidátom na tento kontrakt švédsky Saab, ktorý Záhrebu ponúkol nové typy lietadiel Gripen, avšak za výrazne vyššiu cenu. Podľa agentúry AP by tento nákup vyšiel chorvátsku vládu drahšie o 200 miliónov dolárov. Dojednané stroje F-16 sú vybavené izraelskou avionikou.

Ide o najväčší nákup armádnej techniky od odtrhnutia sa Chorvátska od bývalej Juhoslávie počas krvavej občianskej vojny v roku 1991. Chorvátsko vstúpilo do Severoatlantickej aliancie v roku 2009 a o štyri roky neskôr do Európskej únie. Jeho vzdušné sily disponujú letkou zastaraných stíhačiek MiG-21. Chorvátsko vedie minisúboj v zbrojení so Srbskom, ktoré je spojencom Ruska. Záhreb nedávno dostal od Moskvy šesť používaných stíhačiek MiG-29.