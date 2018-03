Trump už teraz myslí na voľby v roku 2020: Toto je jeho slogan pre prezidentskú kampaň

Donald Trump

PITTSBURGH - Americký prezident Donald Trump si už vybral slogan pre prezidentské voľby v roku 2020. Do kampane pôjde s heslom "Keep America Great!" (Zachovať Amerikou veľkou). Šéf Bieleho domu to oznámil v sobotu na volebnom zhromaždení v štáte Pensylvánia, informovala agentúra AP.