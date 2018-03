Vo francúzskych Pyrenejach zabíjala lavína: Sneh pochoval dvoch španielskych lyžiarov

Pätica sa lyžovala mimo zjazdovku v obci Aragnouet blízko hraníc so Španielskom. Predstaviteľka prefektúry Myriel Porteous pre agentúru Associated Press uviedla, že kompetentné orgány už vyšetrujú, čo danú lavínu mohlo spustiť. Ako tiež dodala, dve lyžiarky a sprievodca sa z lavíny dostali svojpomocne. Zosnulí lyžiari zostali zavalení pod snehom dve až tri hodiny, než ich s pomocou služobných psov našli záchranári. Jeden muž zahynul na mieste, druhý zomrel po prevoze do nemocnice.

Francúzske úrady varovali verejnosť pred vysokým rizikom lavín v Pyrenejach aj v Alpách. V piatok si lavína v Alpách vyžiadala životy štyroch lyžiarov.