Dramatická debata kandidátov v Rusku: VIDEO Oblievanie vodou, padali hrubé nadávky

K najdramatickejším chvíľam prišlo v debate, ktorú vysielal ruský Prvý kanál, počas vystúpenia Sergeja Baburina, ktorého začal skákať do reči známy ruský radikálny politik Vladimir Žirinovskij.

Šéfa Liberálnodemokratickej strany Ruska sa snažila zastaviť ďalšia kandidátka Ksenija Sobčaková, no v tom sa Žirinovskij hrubo pustil aj do nej. Sobčaková si to nenechala páčiť: "Naozaj si myslíte, že takto by sa mal muž rozprávať so ženou?" spýtala sa ho a obliala pohárom vody. Žirinovskij ju následne nazval "ku..ou".

Ruské prezidentské voľby sa uskutočnia 18. marca 2018 a ich jednoznačným favoritom volieb je súčasný prezident Putin. Ten má podľa prieskumov stále zhruba 80-percentnú podporu ruských občanov a o jeho víťazstve tak vôbec nikto nepochybuje.

Najvýraznejšej postave ruskej opozície, blogerovi a aktivistovi Alexejovi Navaľnému volebná komisia zamietla kandidatúru. Rozhodnutie zdôvodnila tým, že Navaľnyj bol síce len podmienečne, ale predsa len odsúdený v kauze Kirovles. Napriek tomu by Navaľnyj podľa ruských zákonov kandidovať mohol, ak by mu komisia udelila výnimku - to však nespravila.