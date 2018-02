Prvý krok Macedónska na urovnanie sporov s Gréckom: Premenovanie letiska v Skopje i diaľnice

Informáciu priniesla v utorok tlačová agentúra AP s odvolaním sa na hovorcu macedónskej vlády Mileho Bošnjakovského. Podľa jeho slov ponesie vzdušný prístav v Skopje názov Skopje International Airport (Medzinárodné letisko Skopje) a spomínaná diaľnica bude mať názov Prijatelstvo.

Macedónsky premiér Zoran Zaev prisľúbil tieto ústretové kroky predsedovi gréckej vlády Alexisovi Tsiprasovi, a to 24. januára pri ich stretnutí počas Svetového ekonomického fóra v švajčiarskom Davose. Využívanie mena macedónskeho panovníka vnímali v Grécku ako "provokáciu" a "prevzatie gréckej histórie" majoritne slovanským Macedónskom.

Grécko požaduje, aby si susedná krajina zmenila svoj názov, pretože rovnako sa nazýva aj najväčšia grécka provincia. Masy Grékov vyjadrili v uliciach, a väčšina respondentov i v prieskumoch verejnej mienky, že sú proti kompromisnému riešeniu sporu okolo názvu susednej krajiny, v ktorom by sa podľa ich názoru vôbec nemal objaviť termín Macedónsko.

Kauza zaťažuje už viac ako štvrťstoročie bilaterálne vzťahy oboch krajín a Grécko v dôsledku nej vetuje vstup Macedónska do Severoatlantickej aliancie (NATO) a Európskej únie (EÚ). Macedónsko využíva dočasne - kým sa spor úplne nevyrieši - so súhlasom gréckej strany názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM), pod ktorým túto krajinu v roku 1993 prijali aj do Organizácie Spojených národov.

Grécko privítalo ústretové kroky Macedónska

Grécke ministerstvo zahraničných vecí privítalo v utorok večer v Aténach rozhodnutie macedónskej vlády premenovať letisko v Skopje a diaľnicu vedúcu k macedónsko-gréckej štátnej hranici v súlade s prísľubom, ktorý dal macedónsky premiér Zoran Zaev predsedovi gréckej vlády Alexisovi Tsiprasovi na stretnutí počas Svetového ekonomického fóra v Davose.

Macedónsko je pripravené pripojiť k svojmu názvu geografické prídavné meno

Macedónsko je pripravené pripojiť k svojmu názvu geografické prídavné meno v snahe o urovnanie sporov s Gréckom, ktoré komplikujú vyhliadky tejto bývalej juhoslovanskej republiky na vstup do EÚ i NATO. Vyhlásil to v utorok macedónsky premiér Zoran Zaev, ktorého citovala agentúra Reuters.

Macedónsko prijali do Organizácie Spojených národov (OSN) v roku 1993 pod provizórnym označením Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM), pretože Grécko namietalo voči jednoslovnému názvu, ktorý podľa neho implikuje územné nároky krajiny na rovnomennú grécku provinciu.

"Bol by som rád, ak by vyjednávania (s Gréckom) uspeli. Sme pripravení pripojiť k názvu krajiny geograficky vymedzujúce prídavné meno," povedal Zaev novinárom v macedónskom hlavnom meste Skopje. Premiér na zasadnutí Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose v januári prisľúbil rýchle vyriešenie tohto sporu.

Väčšina krajín označuje tento štát, ktorý vyhlásil nezávislosť od bývalej Juhoslávie v roku 1991, ako Macedónsko. Podľa diplomatov by mohli byť pre obe strany akceptovateľné výrazy Severné Macedónsko, Nové Macedónsko či Horné Macedónsko.