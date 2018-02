Zostrelenie ruskej stíhačky: Pilot sa pred lynčom odpálil granátom, chemický útok ako pomsta

K zostreleniu ruského bojového lietadla typu Su-25 došlo v sobotu, keď vykonávalo hliadkovanie nad zónou deeskalácie v provincii Idlib. Pilot po zásahu svojho lietadla stihol informovať základňu, že sa musí katapultovať v oblasti ovládanej bojovníkmi teroristickej skupiny Džabhat Fatah aš-Šám, známej predtým ako Džabhat an-Nusra.

K zodpovednosti za zostrelenie lietadla sa prihlásili bojovníci džihádistickej aliancie Haját Tahrír aš-Šám, ktorá patrí pod Džabhat Fatah aš-Šám. Podľa oficiálnych informácií do sobotňajšieho incidentu s Su-25 Rusko počas vojenskej operácie v Sýrii prišlo o štyri lietadlá a päť vrtuľníkov.

Ruská vojenská operácia v Sýrii sa začala 30. septembra 2015. Jej cieľom je podpora pozemných operácií sýrskej armády proti povstaleckým skupinám. V decembri 2017 Rusko oficiálne oznámilo výrazné zníženie počtu svojich vojakov a techniky v Sýrii.

Tvrdá odpoveď Ruska, malo nasadiť aj chlór

V nedeľu boli bombardovaé mestečká Maasran a Kafr Nuble, kde bol zasiahnutý obytný dom, v ktorom zahynulo päť osôb. Terčom náletov sa stali aj väčšie mestá Sarakib, u ktorého bol Suchoj zostrelený, Idlib a Ma'arat al-Numan, kde bola zasiahnutá nemocnica.

Fierce air strike bombardment targeted #EasternGhouta towns. More than 24 civilians killed (Including a white helmet volunteer) so far. The #WhiteHelmets continue their rescue efforts despite the indiscriminate brutality bombardment. #Arbin #Haza #Bayt_Sawa #Hamorya pic.twitter.com/OQxEuqI5Hk — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 5. februára 2018

V Idlib bol zrovnaný so zemou päťposchodový dom a panujú obavy, že v jeho troskách zahynulo 15 osôb. Podľa denníka The Financial Times, miestna civilná obrana "Biele Prilby" zaznamenala v Sarakibu aj útok chlórom. Organizácia uviedla, že sa plynu nadýchalo deväť ľudí, vrátane troch záchranárov. Nikto ale nezomrel.

Rusko obviňuje Washington

Časť ruského vedenia po zostrelení lietadla uviedla, že k nemu prispeli aj Američania. Tajomník branno-bezpečnostného výboru hornej komory parlamentu Franz Klincevič uviedol bez dôkazov, že rebelmi použitá raketa bola amerického pôvodu: "Amerika sa pokúša ukázať, že vojna neskočila, že Rusi nevyhrali. Sme presvedčení, že Spojené štáty vypálili do ruských chrbtov." Spojené štáty ale popierajú, že by vyzbrojili vzbúrencov v Idlib ručnými protilietadlovými strelami.