Je váš kolega psychopat? Toto mu rozhodne môžete závidieť

LONDÝN - Ak je váš kolega psychopat, má to v práci pravdepodobne trochu jednoduchšie. Ako uvádzajú nové štúdie magazínu Journal of Business Ethics, psychopati totiž lepšie zvládajú podlých a nepríjemných šéfov.

Ako uvádza portál spring.co.uk, výskumníci dali 419 dobrovoľníkom profily rôznych manažérov, pričom si všímali najmä ich reakcie. V separátnej štúdii sa tých istých ľudí pýtali na šéfov z ich skutočného života.

Niektorým psychopatom sa podľa dvoch štúdií darí pod vedením šéfov, ktorí s nimi zle zaobchádzajú, a to napríklad tým, že sú na nich hrubí, rozširujú o nich klebety alebo sa starajú do ich súkromia. Zatiaľ čo väčšine ľudí by takéto správanie prekážalo, vzťah psychopata k takémuto vedúcemu by bol pozitívnejší.

Osvojte si vlastnosti psychopata

Podľa Charlice Hurstovej, jednej z autoriek štúdií, existujú primárne a sekundárne rozmery psychopatie. „Obidva pozostávajú z vysokej úrovne antisociálneho správania, avšak ľuďom, ktorí získajú vysoké skóre v primárnej psychopatii, chýba empatia a sú chladnokrvní nebojácni," uviedla vedkyňa.

A práve primárni psychopati benefitujú pod vedením zlých šéfov. Štúdia dokonca odporúča osvojiť si niektoré charakteristiky psychopatov, ktoré môžu byť v práci prospešné a dopomôcť k nižším hladinám hnevu.