Zubov vyvolal pred štyrmi rokmi pozornosť článkom v denníku Vedomosti, v ktorom porovnával ruský postup voči Krymu s politikou nacistického Nemecka pred druhou svetovou vojnou. Onedlho potom ho prepustili z moskovskej diplomatickej akadémie. Po mesiaci síce prepustenie zrušili, avšak akadémia známa pod skratkou MGIMO s ním nepredĺžila pracovnú zmluvu.

V marci 2014 Zubovovi ponúkla okrem iných zahraničných škôl miesto aj brnenská Masarykova univerzita. Historik sa však rozhodol zostať v Moskve. V súčasnom období podľa dostupných informácií pôsobí vo vedení ruskej opozičnej strany Parnas a angažuje sa vo vedeckých kruhoch pravoslávnej cirkvi.

V komentári k českým voľbám ruský historik píše, že polovica občanov republiky „je ľahostajná k európskym hodnotám politickej a občianskej slobode a pomoci blížnemu aj vzdialenému a dáva prednosť hodnotám tyranskej diktatúry a xenofóbie. Je to práve to, čo pred 50 rokmi priviezli so sebou sovietske tanky do Československa “.

Pražskú jar z roku 1968 a zamatovú revolúciu z roku 1989 nepovažuje polovica Čechov za svoje dejiny, súdi Zubov. „Sú na strane politikov, ktorí otvorene podporujú ruský režim, neskrývajú solidaritu s akciami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 a otvorene označujú rozpad komunistického bloku a ZSSR v rokoch 1990–1991 za najväčšiu geopolitickú katastrofu,“ píše v komentári. Autor uvádza, že pre polovicu Čechov je komunistická Čína vzorom múdreho štátneho usporiadania.

Akú budúcnosť si chystá nové pokolenie Čechov? pýta sa Zubov. Ruské tanky tentoraz zrejme nebudú potrebné a nový Jan Palach sa nebude musieť upaľovať. Všetko sa prihodí samo od seba, dôstojne a ušľachtilo. „Ale pre nás, ktorí sme boli srdcom s tými, ktorí v auguste 1968 vyšli na Červené námestie s plagátom ‚Ruky preč od Československa‘, sa terajšia voľba polovice Čechov javí ako nepochopiteľná a tragická,“ uzatvára komentár ruský historik.