Autobus v Rakúsku sa na zastávke dal z neznámych príčin do pohybu, 10 zranených

Zo zatiaľ neznámych príčin sa totiž autobus stojaci na zastávke horskej železnice dal náhle do pohybu a narazil do betónového piliera. Väčšine zranených poskytli na mieste pomoc spolupracovníci rakúskeho Červeného kríža. Tri osoby prevezú zrejme na pozorovanie do nemocnice.