Muž, ktorý dal nocľah parížskym teroristom: Som nevinný, náznaky som si nesprávne vyložil

Pred súdom sa Bendaoud ocitol pre obvinenie, že prenajal svoj byt na parížskom predmestí Saint-Denis Abdelhamidovi Abaaoudovi i ďalšiemu nemenovanému extrémistovi, označovaným za strojcov útokov vo francúzskej metropole, ktoré si vyžiadali celkove 130 mŕtvych. Pri razii, ktorej terčom bol predmetný byt, zahynuli niekoľko dní po týchto útokoch okrem Abaaouda i jeho sesternica a ďalšia osoba.

"Boli tam náznaky, no nesprávne som si ich vyložil... Ako som len mohol byť taký hlúpy, že som to nepochopil?" povedal vo štvrtok vo svojom prvom vystúpení na súde Bendaoud. Sám seba opísal ako človeka milujúceho "život, ženy, svojho syna a svoju matku" a poprel, že by mal s teroristami či džihádistickou ideológiou čokoľvek spoločné. Proces s Bendaoudom by mal prebiehať do polovice februára. V prípade usvedčenia hrozí tomuto mužovi maximálne šesťročné väzenie.