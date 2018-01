Tvrdý odkaz pápežovi od nemeckých biskupov: Otčenáš nezmeníme!

BERLÍN - Nemeckí biskupi ponechajú súčasný preklad modlitby Otčenáš nezmenený, a to aj napriek tomu, že pápež František nedávno navrhol časť jej textu pozmeniť. Nemecká biskupská konferencia vo štvrtok informovala, že nemeckí biskupi sa pápežovým návrhom síce zaoberali, ale nakoniec sa rozhodli neprijať ho a ponechať Otčenáš tak, ako je.

Nemecká biskupská konferencia uvádza, že má pre toto rozhodnutie "silné filozofické, výkladové, liturgické a v neposlednom rade aj ekumenické dôvody". Pápež František v decembri navrhol zmeniť v modlitbe Otčenáš verš "a neuveď nás do pokušenia", ktorý je podľa neho zle preložený, pretože Boh by podľa neho určite neviedol ľudstvo k hriechu. Pápež preto navrhol, aby sa začala používať fráza "nenechaj ma upadnúť do pokušenia".

"´Nenechaj ma upadnúť do pokušenia´ navrhujem preto, lebo ja som ten, kto tak robí, nie je to Boh, ktorý ma uvedie do pokušenia a potom sa pozerá, ako upadám. Otec toto nerobí, otec ti hneď pomôže vstať, keď spadneš," vysvetlil František. Francúzska biskupská konferencia, na rozdiel od tej nemeckej, pápežov návrh prijala, a vo francúzskych rímskokatolíckych kostoloch sa tak už Otčenáš modlí po novom.

Pápež nedávno priznal jednotlivým biskupským konferenciám väčšiu slobodu pri prekladaní liturgických textov, pri ktorom už nemusí mať posledné slovo Vatikán. Aj preto je možné, že pápeža nemeckí biskupi odmietli, čo by sa v minulosti rovnalo spochybneniu doktríny o pápežovej neomylnosti. Tú konzervatívne katolícke kruhy stále uznávajú, prípadne uznávali, kým sa pápežom nestal liberálne zmýšľajúci František.