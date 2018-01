Drsný incident v MHD: VIDEO Revízorka zaútočila na deti s batohmi

Minulotýždňová cesta do školy sa pre skupinku detí skončila a do školy sa zrejme museli dostať iným autobusom. Incident mala na svedomí revízorka, ktorá skupinku detí vyhnala z autobusu. Dôvodom však neboli chýbajúce či neplatné lístky, no vaky na chrbte. "Keby nám to všetkým povedala slušne, keby ku mne prišla a povedala mi prosím vás, môžete si dať dole ten batoh, tak to pochopím a slušne si ho dám dole," povedal chlapec, ktorého sa incident týka.

Kvôli vakom vyhodila deti z autobusu

"Ona však prišla a začala na mňa kričať, aby som si ho dal dole inak musím vystúpiť," nakoniec sa tak stalo a chlapci museli počkať na ďalší spoj. Kvôli tejto nepríjemnej situácii prišli chlapci do školy neskoro. O incidente informoval portál Romea.cz s tým, že išlo o skupinku rómskych detí. Aj ostatní svedkovia z autobusu potvrdili, že dôvodom boli naozaj vaky na chrbte.

V prepravných podmienkach dopravného podniku mesta je však skutočne napísané, že vo vozidlách MHD je zakázané nosiť na chrbte vaky. Revízorka však vykázala aj tie deti, ktoré vak na chrbte nemali. Dokonca použila na chlapca aj fyzické násilie. "Povedala som, že vystúpiš," kričala revízorka a na chlapca použila fyzické násilie. Schmatla ho za ruku a snažila sa ho vyhodiť z autobusu. Skupinka musela nakoniec vystúpiť.

K incidentu sa vyjadril aj autor videa. "Nakoniec ten chlapec vystúpil a my sme ho tam nechceli nechať samého, tak sme vystúpili všetci," uviedol. "Jedno dievčatko, neviem, čo jej presne bolo, asi bola trochu postihnutá, kričala tam, že sa bojí, je to počuť. Počul som, že potom vraj omdlela," dodal.

Dopravný podnik však stojí za svojimi zamestnancami. "V tejto chvíli Dopravný podnik mesta Ústí nad Labem a.s. stojí za svojimi zamestnancami aj napriek tomu, že si uvedomujeme, že revízorka v rámci svojich právomocí chlapca nemala chytiť za ruku. Bohužiaľ, vypätá situácia a vulgárne správanie neplnoletého k nej samotnej, bola veľmi stresujúca a pre ňu náročná."