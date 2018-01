Proces, ktorý vydesil celé Česko: Američan vyvraždil celú rodinu, prípad ukončila správa z väzenia

Ako informovali vo štvrtok večer české elektronické médiá, odsúdený štvornásobný vrah spáchal vo väzenskom zariadení Valdice samovraždu. Mladého muža, ktorý krátko po čine opustil české územie a cez Viedeň odcestoval do vlasti, zadržali po návrate do Spojených štátov na letisku vo Washingtone na základe zatykača vydaného v Česku. O jeho vydaní na trestné stíhanie sa rozhodlo po dlhotrvajúcich súdnych ťahaniciach, napokon ho eskortovali do Česka 31. augusta 2015.

Krajský súd v Brne uznal Dahlgrena za vinného v júli 2016, jeho odvolanie zamietol aj Vrchný súd v Olomouci v marci 2017, avšak Američan sa v septembri odvolal na Najvyšší súd ČR. Právny zástupca odsúdeného pri tejto príležitosti navrhoval premiestnenie svojho mandanta do detenčného zariadenia alebo zmiernenie trestu upozorňujúc už skôr na jeho nedobrý psychický stav.

Brutálna vražda

Dahlgren zabil v Brne-Ivanoviciach všetkých členov rodiny, u ktorej dočasne býval - otca, matku a ich dvoch synov, z ktorých jeden bol neplnoletý. Dahlgren, pôvodom z Kalifornie, sa v Českej republike nejakú dobu živil ako učiteľ angličtiny, zavraždená žena bola jeho sesternicou.

Američan sa už pri pobyte vo väzobnej väznici pokúsil porezať, potom sa strážcom pokúsil vytrhnúť obušok. Dahlgrenovi potom strážcovia dali putá a Dahlgren následne skončil na psychiatrickom oddelení väzenskej nemocnice. Dahlgren podľa správy z väzobnej väznice povedal, že sa nechcel zabiť, ale snažil sa o vyventilovanie hnevu, vtedy vraj uviedol, že sa nič podobné už nebude opakovať.

Dahlgrenovo úmrtie nie je prvou samovraždou doživotne odsúdeného väzňa vo Valdiciach. Napríklad v septembri 2010 svoj život vo Valdiciach ukončil takzvaný lesný vrah troch ľudí Viktor Kalivoda.