Orbán by mal podľa Molnára pred výborom dokázať existenciu Sorosovho migračného plánu

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán by mal parlamentnému výboru pre národnú bezpečnosť predložiť dôkazy o tom, že existuje migračný plán amerického finančníka Georgea Sorosa, na ktorý sa vládna strana Fidesz neustále odvoláva. V Budapešti to povedal predseda výboru za Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) Zsolt Molnár.

Podľa agentúry MTI predseda výboru konštatoval, že na štvrtkovej schôdzke existenciu Sorosovho plánu nedokázali potvrdiť príslušní ministri ani šéfovia tajných služieb. "Ide o neexistujúci plán, ktorý si vymyslela komunikačná mašinéria Fideszu, aby odviedla pozornosť od skutočného stavu krajiny," dodal Molnár.

Návrh podľa jeho slov podporili aj členovia výboru za ochranársku stranu Politika môže byť iná (LMP) Bernadett Szélová a Ádám Mirkóczki z ultrapravicovej strany Jobbik. "Ak Orbán nedokáže existenciu Sorosovho plánu, bolo by správne, keby sa on osobne, ale ani Fidesz a Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP), nezúčastnili na nadchádzajúcich voľbách, pretože zjavne klamú maďarskú spoločnosť," zdôraznil predseda výboru. Vládny dotazník o odmietnutí Sorosovho migračného plánu vyplnilo vlani na jeseň listom 2.171.500 Maďarov, prostredníctvom internetu sa do ankety zapojilo 178.491 respondentov.