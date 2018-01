Celé mesto sa vzbúrilo, mŕtvi pri protestoch: Rozbuškou znásilnenie a vražda 8-ročného dievčatka

Konflikty v Pakistane si vyžiadali svoju daň. Počas demonštrácie prišli o život dvaja ľudia a hlásia desiatky zranených.

Ľudia v Pakistane demonštrujú a vyjadrujú svoje rozhorčenie. Brutálna vražda malého dievčatka otriasla celým svetom. ​

Svetom otriasla tragická smrť malého dievčatka, ktorej zohavené telo našla miestna polícia. Počas nepokojov v meste Kasur sa 8-ročná Zainab Ansariová stratila. Kamerové záznamy však ukázali, že v deň zmiznutia ju za ruku odviedol neznámy muž.

Zainab Ansariová

Podľa predpokladov polície to mohol byť jej vrah. Zohavené telo dievčatka sa našlo o deň neskôr. Polícia uviedla, že pred zavraždením bola znásilnená a jej telo ležalo odhodené v hromadnom odpade. Polícia ďalej uviedla, že v Kasure za posledné mesiace zaznamenali sexuálne násilie na šiestich dievčatách. Momentálne nie je známe, či existuje nejaká súvislosť medzi jednotlivými prípadmi. Polícia celý incident vyšetruje.

„Nechcem pochovať našu dcérku, pokiaľ jej vrah nebude potrestaný,“ povedal zahraničným médiám Ameen Ansari, otec 8-ročnej Zainab. „Nechcem nič iné len spravodlivosť,“ povedala matka Zainab. Obyvateľom v pakistanskom meste Kasur došla trpezlivosť. Na počesť obetí a v deň pohrebu 8-ročnej Zainab Ansariovej zorganizovali hromadnú demonštráciu, kde vyjadrili svoje pobúrenie voči polícii, ktorá nie je schopná násilníkov dolapiť.

8 year old Zainab raped and killed in Pakistan. My heart goes to her family. Is there a country for women? How can anyone do this to a child? May the good sense prevail everywhere. I hope, the rapist doesn’t get away using some Shariah BS.pic.twitter.com/MGhAZTnYuQ