Nemecko čelí hrozbe: Do krajiny sa môže vrátiť približne 100 detí bojovníkov Daeš

BERLÍN - Nemecké úrady predpokladajú, že do krajiny sa vráti približne 100 detí nemeckých občanov, ktorí v minulosti odišli na Blízky východ bojovať v radoch extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.

Z 950 nemeckých občanov, ktorí v posledných rokoch odišli bojovať do Iraku a Sýrie, sa približne jedna tretina vrátila do Nemecka a nezistený počet Nemcov prišiel v bojoch v radoch IS o život. Veľké územné straty, ktoré IS v poslednom čase zaznamenal, viedli k návratu rodinných príslušníkov niektorých z jeho bojovníkov do Nemecka. Nemecko je povinné umožniť vstup do krajiny osobám, ktoré majú nemecké občianstvo.

Podľa nemeckých úradov sa očakáva, že do krajiny sa pravdepodobne vráti "nízke trojmiestne číslo maloletých, z ktorých väčšina budú batoľatá a malé deti".

Nemecké ministerstvo vnútra zatiaľ návrat významného počtu bývalých bojovníkov IS nezaznamenali. Avšak riaditeľ Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) Hans-Georg Maassen v decembri uviedol, že návrat žien, mladistvých a detí môže byť badateľný vzhľadom na skutočnosť, že bojovníci sa usilujú dostať svoje rodiny do bezpečia.