FOTO Tragický osud Čechov, šli za snom a prišli o všetko: Pri požiari im zomreli obe deti (†5, 6)!

"Deti nemali najmenšiu šancu," povedal holandskému denníku sused postihnutej rodiny Jan Jeuring, ktorý na miesto nešťastia dorazil ako prvý. Pred ôsmou hodinou rannou sa chystal do práce, keď počul volanie o pomoc.

Manželom, ktorí v dome žili so svojimi dvoma deťmi, sa podarilo dostať von, podľa Jeuringa sa ale oheň rozšíril príliš rýchlo na to, aby bolo možné zachrániť aj deti. "Keď počujete matku, ako kričí, že sú jej deti vnútri, prenikne to až do špiku kostí," povedal Jeuring. Príčinu nešťastia vyšetrovatelia zatiaľ oficiálne neoznámili, podľa Jeuringa ale žena hovorila o "vianočnom stromčeku v plameňoch".

Podľa Jeuringovej manželky Claudie nemala rodina v mieste svojho bydliska mnoho známych. "Zrejme kvôli jazykovej bariére. Pochádzajú z Česka a nehovorí dobre po holandsky," uviedla. "Prišli o všetko," dodala Jeuringová a vyjadrila nádej, že pre nich niekto vyhlási internetovú zbierku. Pri požiari zahynul podľa denníka De Telegraaf aj pes postihnutej rodiny.