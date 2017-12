Dramatický Štedrý deň: FOTO Do nemocnice to už nestihli, pôrod priamo na ulici

OSTRAVA – Mladá mamička z Ostravy zažila naozaj netradičný pôrod. Synček Jonáš sa nielenže narodil na Štedrý deň, ale aj oteckovi priamo do rúk. Šťastná rodinka tak dostala ten najkrajší vianočný darček.

„Prišla som len k autu, no v aute som pochopila, že to nestihneme. Manželovi sa narodil do rúk,“ povedala hrdá mamička pre TN.cz

Mamička už po pôrode Jonáška v sanitke

Malý Jonáško sa mal vraj narodiť presne na Silvestra, no zjavne už sa nemohol dočkať Vianoc. Manžel si musel poradiť sám, podľa Nikol si však zachoval chladnú hlavu. Celý pôrod netrval dlhšie ako desať minút. Mladí rodičia sa teraz smejú, ich synček je ich najkrajším darčekom, aký mohli dostať.