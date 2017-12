Švédi žijú v strachu, zverstvá v uliciach: VIDEO Ženy brutálne znásilňujú, ľudia hliadkujú

Údajne malo ísť o 18-ročné dievča, ktoré napadla skupinka útočníkov v okrese Hogaholm. Obeti útoku, ktorá nemala utrpieť životu nebezpečné zranenia, sa podarilo vlastnými silami dostať domov, odkiaľ privolala políciu. Žena síce utrpela len menšie fyzické zranenia, no z útoku utrpela hlbokú traumu, uviedla švédska polícia. Ďalšie podrobnosti o tomto prípade nie sú známe. Hovorca polície Nils Norling bulvárnemu denníku Aftonbladet povedal, že zatiaľ sa nevie, či tento čin súvisí s predchádzajúcimi prípadmi.

Viac ako jeden páchateľ

Polícia v súčasnosti prípad vyšetruje, pretože verí, že je v tomto brutálnom čine zapletených viacero útočníkov. "Máme podozrenie, že sa na brutálnom čine podieľal viac ako jeden páchateľ," uviedol na tlačovej konferencii v piatok ráno Mats Karlsson, zástupca policajného šéfa Malmö. Dodal, že vyšetrovanie je stále v počiatočnej fáze.

Je to štvrtý útok za posledné dva mesiace, ktorý páchatelia vykonali podľa rovnakého vzorca - na jednu ženu brutálne zaútočila skupina neznámych páchateľov. Polícia už zvolala národnú skupinu, ktorá sa špecializuje na profilovanie zločinov a páchateľov. Zatiaľ sa riadia podľa toho, že činy sú prepojené. "Zatiaľ nevidíme žiadne prepojenia, no nič nevylučujeme," uviedol ďalej Karlsson. Polícia zároveň vyzvala ľudí, aby sa nebáli podať akékoľvek informácie, mali by sa však vyhnúť klebetám, ale aj nebezpečným miestam, hlavne v noci.

Brutálny čin, aký ešte nezažili

O zatiaľ najbrutálnejšom prípade informoval 19. decembra denník Aftonbladet. Sedemnásťročné dievča vtedy znásilnili zatiaľ neznámi páchatelia, pričom následne jej do lona vyliali horľavú kvapalinu a zapálili ju. Presný rozsah zranení obete nie je známy. Polícia na základe záberov bezpečnostnej kamery zadržala jedného z predpokladaných páchateľov.

Nemenovaný policajt švédskym médiám povedal, že taký brutálny čin počas svojej 35-ročnej kariéry nezažil. K hromadným znásilneniam žien došlo v novembri aj vo štvrtiach Södervärn a Segevang. Polícia konkrétne informácie nezverejnila, ale hovorí o "zneužívaní hraničiacom s mučením" a "veľmi závažnom násilí".

Ľudia sa búria

Spomínané prípady vyvolali medzi obyvateľmi Malmö pobúrenie a demonštrácie proti nečinnosti polície. Zástupca policajného šéfa Mälmö Mats Karlsson ženám pred Vianocami odporučil, aby po zotmení nechodili von samy. Neskôr však povedal, že išlo o nevhodnú formuláciu. Ženy a všetci ostatní sú zo situáciu zdesení.

Obyvatelia Malma sa dokonca dohodli na nočných hliadkach, aby podobných prípadom dokázali predísť. Situácia sa v krajine vyostruje, vo Švédsku je niekoľko táborov, v ktorých sú ubytovaní migranti. Miestni obyvatelia si myslia, že znásilnenia súvisia práve s rastúcim počtom prisťahovalcov v ich krajine.