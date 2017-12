V New Yorku uviazol trajekt s desiatkami ľudí na palube: Všetci sme leteli, opísal incident pasažier

NEW YORK - V americkom meste New York v stredu večer uviazol trajekt s viac ako dvomi desiatkami ľudí na palube. Ako informovala agentúra AP, záchranári evakuovali z lode 27 pasažierov, nikto z nich neutrpel zranenia. Trajekt smeroval z polostrova Rockaway v Queense do Manhattanu a uviazol na piesčine. Je to pritom druhý takýto incident v priebehu mesiaca.