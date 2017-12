Výbuch v Rusku: NAŽIVO Z Petrohradu hlásia zranených, obyvatelia v panike

Naživo z Petrohradu.

Po výbuchu v Petrohrade je hlásených 10 zranených, desiatky ľudí bolo evakuovaných. Explózia nastala dnes večer v zábavnom centre Gigant Hall, polícia prípad v tejto fáze vyšetruje ako pokus o vraždu dvoch a viac ľudí, skúmajú sa ale "všetky možné verzie", povedal podľa agentúry TASS Vyšetrovací výbor (SK).

Pri explózii v supermarkete v ruskom Petrohrade utrpeli v stredu zranenia najmenej desiati ľudia. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra TASS. Podľa petrohradskej pobočky ministerstva pre mimoriadne situácie vybuchlo zariadenie obsahujúce 200 gramov trhaviny TNT v skrinke, kde si zákazníci odkladajú tašky. Nálož bola plná kovových dielov s cieľom spáchať čo najväčšie škody.

Výbuch v supermarkete

Podľa SK, čo je ruská obdoba americkej FBI, výbuch nastal o 18:30 miestneho času (16:30 SEČ) v supermarkete Križovatka. Ten je umiestnený na prízemí zábavného centra Gigant Hall. "V obchodnom centre sa ozval výbuch o sile 200 gramov TNT podomácky vyrobeného zariadenia naplneného deštruktívnymi prvkami," oznámila médiám hovorkyňa Vyšetrovacieho výboru Svetlana Petrenková. Dodala, že vyšetrovatelia zatiaľ nevylučujú žiadnu verziu udalosti, teda ani terorizmus.

Zranení skončili v nemocniciach

Šéf oddelenia SK v Petrohrade Alexander Klaus uviedol, že po výbuchu bolo do nemocníc previezli desať ľudí. Dodal, že nikto z nich nie je v ohrození života. Podrobnosti o povahe zranenia zatiaľ úrady neoznámili. Vyšetrovatelia poukázali okrem iného na to, že po výbuchu nenasledoval požiar. Spôsobené škody zrejme nie sú nijako veľké, konštrukcia budovy komplexu nie je podľa doterajších zistení ohrozená.

Ruská štátna televízia RT oznámila, že z budovy evakuovali vyše 50 ľudí. V okamihu explózie sa v centre nachádzalo niekoľko stoviek ľudí. Na miesto sa zišlo množstvo policajných áut, sanitky a takisto hasiči.

Zatiaľ sa nik neprihlásil k explózii. Úrady zatiaľ nehovoria o teroristickom útoku, avšak Národný protiteroristický výbor, ktorý dohliada na protiteroristické aktivity v Rusku, uviedol, že koordinuje pátranie po podozrivých.

Záber z miesta výbuchu.

Ľudia v panike

Viktorija Gordějevová, ktorá okolo supermarketu prechádzala krátko po explózii, agentúre AP povedala, že sa ľudia v okolí bojí vchádzať do obchodov. "Panika neprepukla, ale ľudia váhajú ísť do blízkej lekárne a do obchodu s potravinami," uviedla.

Udalosť sa odohrala len štyri dni pred príchodom Nového roka, ktorým v Rusku pred pravoslávnymi vianočnými sviatkami, ktoré pripadajú na 7. januára, začína séria vianočných osláv.

Ruský prezident Vladimir Putin v tomto mesiaci telefonoval prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi a poďakoval sa mu za informácie od americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA), ktoré pomohli odvrátiť sériu bombových útokov v Petrohrade. V apríli zahynulo pri samovražednom bombovom útoku v petrohradskom metre 16 ľudí a ďalších viac ako 50 utrpelo zranenia.