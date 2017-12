Lietadlo po ôsmych hodinách pristálo na letisku, kde aj vzlietlo: Cestujúci si pomýlil let

LOS ANGELES - Lietadlo spoločnosti All Nippon Airways z Los Angeles do Tokia sa po štyroch hodinách letu otočilo a vrátilo naspäť do Los Angeles.

Dôvodom bolo to, že malo na palube cestujúceho, ktorý si pomýlil let a nastúpil do nesprávneho lietadla. Let číslo 175 vzlietol z Los Angeles v utorok krátko po 11:30 a namiesto plánovaného pristátia v Tokiu, kam let trvá vyše jedenásť hodín, pristál po ôsmich hodinách zase v Los Angeles. Celý vývoj podrobne opisovala na Twitteri modelka Chrissy Teigen, ktorá bola jednou z cestujúcich a nerozumela, prečo sa let otáča naspäť do Los Angeles.

Spoločnosť All Nippon Airways sa cestujúcim ospravedlnila a uviedla, že preveruje, ako je možné, že jeden z cestujúcich nastúpil do nesprávneho lietadla. "Sme hrdí na naše služby zákazníkom, tentoraz sme ale urobili chybu," napísala spoločnosť.