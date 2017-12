Zeman vychvaľuje Česko: Náš ekonomický rast je jeden z najvyšších, mali by sme byť hrdí

Zeman v tomto svojom poslednom vianočnom prejave v aktuálnom funkčnom období ocenil ekonomické výsledky Českej republiky, ktorá podľa neho predstihla i Švajčiarsko. Hlava štátu sa znova nevyhla ani konfrontačnému tónu a kritike vlády Bohuslava Sobotku, zhodnotil server Novinky.cz.

Zeman obhajoval svoje rozhodnutie vymenovať vládu Andreja Babiša ešte predtým, než získala dôveru: "Chcel by som poznamenať, že som dostával múdre rady: Nemenujte Babišovu vládu skôr, než Babiš získa dôveru v Poslaneckej snemovni. Ale to by reálne znamenalo, že tu týždne, možno dokonca mesiace povládne Sobotkova vláda v demisii. A to si hádam preboha nikto nepraje."

Server upozornil, že Zeman pri úvodnom bilancovaní ocenil práve úspechy, ktoré v minulosti dosiahol Sobotkov kabinet: "Som rád, že vám môžem povedať, že tých radostných správ je ďaleko viac." Zeman pritom poďakoval všetkým, ktorí sa na úspechu podieľali.

Českí prezident sa vo svojom posolstve oprel okrem iného o hodnotenie britského Inštitútu pre hospodárstvo a mier. "Česká republika je šiesta najbezpečnejšia krajina na svete, sme dokonca lepší než Švajčiarsko. Máme najnižšiu mieru nezamestnanosti v Európskej únii a tiež najnižšiu mieru príjmovej diferenciácie, respektíve mieru chudoby v Európskej únii," povedal Zeman v súvislosti s pozitívami v Česku z uplynulého obdobia.

"Náš ekonomický rast je jeden z najvyšších a naša zadlženosť jedna z najnižších. Tak na čo sa máme sťažovať. Mali by sme byť hrdý a sebavedomý národ, ktorý si váži svoje úspechy," nabádal Zeman.