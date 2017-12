Výbušné vyhlásenie severokórejskej vlády: Nové sankcie OSN označila za vojnový akt

Dodala, že posilnenie obrannej schopnosti Severnej Kórey je jediným spôsobom, ako frustrovať Spojené štáty. Sankcie OSN krajina chápe ako "násilné narušenie suverenity a vojnový akt, ktorý ničí mier a stabilitu na Kórejskom polostrove a v širokom regióne," uviedla KCNA.

V BR prešlo v piatok jednomyseľne sprísnenie sankcií voči komunistickej Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR). K sprísneniu sankcií, ktorého navrhovateľom boli Spojené štáty, pristúpila rada v reakcii na najnovší test severokórejskej balistickej rakety, ktorý táto nevypočítateľná diktatúra uskutočnila 29. novembra.

Najnovšie sankcie okrem iného sprísňujú obmedzenia pre import severokórejskej ropy, obmedzujú lodnú dopravu z a do tejto krajiny a prikazujú všetkým Severokórejčanom, ktorí pracujú v zahraničí, aby sa do dvanástich mesiacov vrátili do Severnej Kórey.