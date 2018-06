Prezident: Slovensko je za to, aby Bulharsko čo najskôr prijalo euro a bolo v Schengene

BRATISLAVA - Spolupráca, boj s korupciou, migrácia, členstvo v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO), prijatie eura, vstup do Schengenu či vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Bulharskom. To sú témy, o ktorých hovorili slovenský a bulharský prezident Andrej Kiska a Rumen Radev počas ich stretnutia v Prezidentskom paláci v Bratislave.

"Spája nás boj s korupciou v oboch našich krajinách, spája nás tiež pevné presvedčenie, že naše členstvo v EÚ a NATO sú pre naše krajiny nesmierne dôležité a vyžadujeme od našich vlád, aby sa naše záväzky voči našim spojencom v NATO naplnili," vyhlásil Kiska.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Bulharsko by sa podľa neho mohlo Slovenskom inšpirovať v tom, ako sme prijímali euro. "My sme ako Slovensko veľkým advokátom a vyvíjame všetku aktivitu pre to, aby Bulharsko mohlo čím skôr prijať euro ako menu, aj aby sa Bulharsko stalo súčasťou Schengenu, čo je z pohľadu turizmu veľmi dôležité," povedal Kiska.

Rumen Radev poďakoval za podporu Slovenska v otázke vstupu Bulharska do Schengenu. Zároveň poukázal na spoločné záujmy a totožné snahy v EÚ a NATO aj na rozvoj obchodných a hospodárskych vzťahov. "Máme veľký potenciál na spoluprácu," poznamenal. Spomenul aj spoluúčasť na projektoch Energetickej únie.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Jednou zo spoločných výziev, ktoré Radev spomenul, sú utečenci. "Poďakoval som sa prezidentovi Kiskovi za veľkú podporu slovenskej strany na ochranu vonkajších hraníc EÚ, pretože prakticky naše vlastné hranice sú vonkajšie hranice Únie," uviedol Radev. Zdôraznil, že tieto opatrenia treba podporovať a posilniť. "Európa potrebuje jednotné riešenie migračnej krízy," doplnil.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Partneri sa dotkli aj témy modernizácie armády

Kiska poukázal, že aj Bulharsko má na stole nákup stíhačiek a vyberá si medzi americkými F-16 a švédskymi Gripenmi podobne ako Slovensko. Radev uviedol, že pri rozhodovaní zohrávajú rolu kritériá technické, ekonomické, finančné a geopolitické, ale dôležité sú aj kritériá ako konkurencieschopnosť a objektivita. Zdôraznil, že politici pri výbere nesmú obchádzať názor vojakov. Lietadlo podľa neho musí zodpovedať požiadavkám súčasnosti a najdôležitejšie je, aby mohlo byť využívané dlhé roky po nákupe.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Kiska aj Radev zároveň ocenili podpísanie dohôd medzi univerzitami a tlačovými agentúrami. "Podpísali sme dnes dohody, ktoré predstavujú ďalší krok v rozvoji vzťahov vo sfére vzdelávania, kultúry," uviedol Radev. Kiska pripomenul, že vedci už spolupracujú na viac ako 40 projektoch a tieto dohody podľa neho spoluprácu ešte prehĺbia.

Prezident Bulharskej republiky Rumen Radev je na dvojdňovej návšteve (19. - 20. júna) Slovenska na pozvanie prezidenta SR Andreja Kisku. Počas návštevy sa podpisovali aj dohody o spolupráci. Ide o dohody medzi Technickou univerzitou v Sofii a Slovenskou technickou univerzitou, medzi Tlačovou agentúrou SR a Bulharskou tlačovou agentúrou a tiež Protokol o spolupráci medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou pre národné a svetové hospodárstvo v Sofii na vytvorení dvojitého študijného programu inžinierskeho a magisterského.