Dostál kritizoval limity pre strany, Bernaťák hovorí o transparentnosti

BRATISLAVA - Limity na počet členov politických strán nie sú potrebné, myslí si opozičný poslanec Ondrej Dostál z klubu SaS. Súhlasí, že nie je správne, aby strana mala iba štyroch členov a aby sa strany kupovali, ale nemyslí si, že to treba vynucovať zákonom. Pochybuje tiež o pravom zámere predkladateľov zmien, ktorými sú poslanci SNS a Smeru-SD.

"Vaša prvotná motivácia nie je transparentnosť, ale niečo iné. A to, o čom hovorí dlhodobo Andrej Danko, ktorý hovorí, že treba zaviesť minimálny počet na členov strán, lebo je nemysliteľné, aby v parlamente sedeli strany so štyrmi členmi," uviedol Dostál v rozprave k novele zákona o politických stranách. Pripomenul, že šéf národniarov Danko o zmenách hovoril v súvislosti s hnutím OĽaNO. Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý zdôraznil, že by bolo dobré, keby novela bola krokom vpred, a nie "iba frčka Igorovi Matovičovi".

Dostál pochybuje, že nové pravidlá pre stanovy zabezpečia demokratickejšie fungovanie strán. Rovnako podľa neho nemusí platiť, že je demokratickejšie, keď s financiami strany narába deväť osôb miesto jednej. "Nemusí to platiť, ak všetci podliehajú predsedovi," poznamenal. Kritizoval aj navrhované moratórium na zmenu názvy strany. Podľa neho by bolo potrebnejšie zaoberať sa volebným moratóriom a zákazom zverejňovať prieskumy verejnej mienky dva týždne pred voľbami.

Predseda klubu SNS Tibor Bernaťák odmieta, že by právna norma bola namierená voči konkrétnej strane. "Návrh novely zákona nie je proti niekomu, ale je za niečo," zdôraznil. Podľa jeho slov je cieľom zákona posilniť transparentnosť politických strán a ich demokratické fungovanie. Bernaťák zároveň uviedol, že predkladatelia sú o návrhu pripravení rokovať s ostatnými stranami.

Právna norma má určiť minimálny počet členov pre strany, ktoré chcú kandidovať vo voľbách do Národnej rady SR a Európskeho parlamentu. Novela má tiež zabrániť kupovaniu strán, zaviesť moratórium na zmenu názvu subjektu a upraviť nakladanie s finančnými darmi. Podľa predkladateľov sa návrh žiadnym spôsobom nedotýka zakladania politických strán. Vznik strany teda nepodmieňuje minimálnym počtom členov.