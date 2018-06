Poslanecký klub SaS s novou tvárou: Pribudla Zuzana Zimenová

BRATISLAVA - Do poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita vstupuje doposiaľ nezaradená poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana Zimenová.

Klub sa tak rozšíri z doterajších 19 členov na 20. Predseda SaS Richard Sulík a predsedníčka poslaneckého klubu to oznámia dnes na tlačovej besede. Doposiaľ Zimenová pracovala v parlamente na školských témach. Výrazne spolupracovala aj s nezaradeným poslancom Miroslavom Beblavým, ktorý založil stranu Spolu.

Do parlamentu sa dostala ako náhradníčka po Radoslavovi Procházkovi. V parlamentných voľbách v roku 2016 kandidovala za stranu Sieť. Miroslav Beblavý, Katarína Macháčková, Simona Petrík a Zuzana Zimenová odišli zo strany Sieť po tom, ako padlo rozhodnutie strany vstúpiť do vlády so Smerom.