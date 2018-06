OĽaNO predkladá novelu zákona o lesoch: Chcú upraviť financovanie lesníkov

Cieľom návrhu novely je podľa OĽaNO účelne zasiahnuť do zákona o lesoch v štyroch oblastiach, kde vidí naliehavé potreby zmeny. Návrhom sa v týchto oblastiach menia priority v lesohospodárskych postupoch, reaguje sa na akútny stav v lesníckej praxi, uzákoňuje sa po prvýkrát komplexné vnímanie lesnej produkcie, a to v súlade s modernými trendmi a mení sa financovanie lesných hospodárov, kde v tejto súvislosti chce hnutie zavádzať odvod pre obhospodarovateľov lesa.

„Problémom súčasného lesníctva nie sú peniaze, ale spájanie peňazí s lesmi spôsobom, že peniaze majú z lesov prichádzať. To je zásadný omyl, pretože peniaze nám do lesov treba dávať a pracovať s nimi poctivo a vážne. V novele hovoríme o komplexnej hodnote a funkcii lesa, a nie iba ako o mieste, ktoré ponúka drevo,“ povedal k predkladanej novele Ján Mičovský.

Hnutie okrem iného považuje za dôležité presne a jasne zadefinovať pojem kalamita tak, aby sa táto nepriaznivá situácia nezneužívala. „V súčasnosti musí byť kalamita nahlásená, ak poškodenie dreva presahuje 20 % vymedzeného územia, alebo keď presiahne výmeru 0,5 hektára. V takýchto podmienkach môže dochádzať k desiatkam alebo stovkám kubíkom dreva, ktoré môžu byť na tomto základe kalamity vyťažené. Preto navrhujeme, aby do siedmich resp. 30 dní od kalamity, bola táto skutočnosť nahlásená celá tak, aby nemohlo dochádzať k podozrivým nahláseniam iných kalamít. Naša zmena teda znamená, že kalamita je všetko, čo sa objaví, ak hospodár zacíti problém,“ ozrejmil Martin Fecko.

Novela rieši podľa hnutia OĽaNO tiež výberkový spôsob hospodárenia v lesoch, ktorý chce hnutie zaviesť všade tam, kde to podmienky v súčasnosti umožňujú, alebo sa v budúcnosti dajú vytvoriť. „Dnes sa tento spôsob využíva iba na jednom percente slovenských lesov, pričom sa môže realizovať aj podľa ministerstva pôdohospodárstva až na šestine celkovej plochy lesov Slovenskej republiky. To je obrovský rozdiel a je to škoda, pretože výsledok výberkového hospodárenia v lesoch stojí za to, aj keď je to náročná práca,“ dodala Veronika Remišová.