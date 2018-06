Remišová odmieta, aby sa deti zapojené do duálu v 15 rokoch zaviazali odpracovať tri roky

BRATISLAVA - Zmeny, ktoré sú zakotvené v novele zákona o odbornom vzdelávaní, podpredsedníčka Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Veronika Remišová (OĽaNO) víta, ale odmieta, aby sa deti v 15 rokoch zaviazali odpracovať po skončení školy tri roky vo firme zapojenej do duálneho vzdelávania.

Povedala to na dnešnom zasadnutí parlamentného výboru. Dodala, že "je to vyslovené eticky nevhodné". Podľa ministerky školstva Martiny Lubyovej však podpis zmluvy so zamestnávateľom je možnosť a nie povinnosť. Žiak sa zazmluvniť nemusí.

Poslanec strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling chce, aby do duálneho vzdelávania mohli vstúpiť aj žiaci druhého ročníka. "Zatiaľ to nezamietame, ale určite o tom nerozhodneme hneď," odpovedala na jeho návrh šéfka rezortu školstva.

Koncom apríla schválila vláda novelu zákona o odbornom vzdelávaní, vďaka ktorej budú mať stredné školy a zamestnávatelia ľahší vstup do systému duálneho vzdelávania. Novým prvkom v zákone je zvýšenie podielu výkonu praktického vyučovania u iného zamestnávateľa, ktorý pôsobí v systéme duálneho vzdelávania. Toto opatrenie je určené predovšetkým pre živnostníkov a malé podniky, ktoré nemajú vlastné kapacity na splnenie materiálno-technického a priestorového vybavenia alebo personálneho zabezpečenia výkonu praktického vyučovania.

Ďalšou optimalizáciou systému duálneho vzdelávania je vypustenie vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov zo zákona a s nimi nastavenie pomerov praktického vyučovania. Tieto budú nahradené školskými vzdelávacími programami, ktoré budú vychádzať z príslušných štátnych vzdelávacích programov, budú vypracúvané v spolupráci strednej odbornej školy a zamestnávateľa, čím sa vytvorí možnosť ich operatívnejšej a kvalitnejšej aktualizácie.

Vďaka novele sa zriadi inštitút podnikovej školy, ktorej cieľom je podporiť zamestnávateľov - zriaďovateľov strednej odbornej školy, ktorí si pripravujú v tejto školy svoje budúce pracovné sily alebo ich pripravujú pre iných zamestnávateľov. Takisto sa zavedie nová pozícia hlavného inštruktora, ktorý bude vykonávať úlohy súvisiace s koordinovaním praktického vyučovania.