Beblavý chce komisiu, ktorá by "upratala" slovenské vysoké školy

BRATISLAVA - Komisia zo zahraničných odborníkov, ktorá by prehodnotila sústavu slovenských vysokých škôl, lepšie odmeňovanie vysokoškolských pedagógov, zmenu financovania vysokých škôl, uľahčiť vznik bakalárskych programov orientovaných na prax. To sú zásadné zmeny, ktoré navrhuje nezaradený poslanec NR SR a šéf mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý v pozmeňujúcom návrhu k novele zákona o vysokých školách.

"Najradikálnejší návrh je, urobiť veľké upratovanie vo vysokom školstve. Navrhujeme, aby minister školstva vymenoval komisiu zahraničných odborníkov, dal im rok čas, nech prídu s návrhom, ako preorganizovať naše vysoké školstvo," uviedol na tlačovej konferencii pred budovou parlamentu Beblavý. Priznáva, že by to zrejme viedlo k zlúčeniu či zrušeniu niektorých vysokých škôl. Podľa neho by sa mala zatvoriť asi štvrtina vysokých škôl.

Upraviť by sa malo aj financovanie vysokých škôl. Malo by závisieť aj od uplatniteľnosti absolventa na trhu práce a od jeho spokojnosti. Beblavý pripomína, že dnes sú vysoké školy financované najmä na základe počtu študentov a výsledkov vo vede.

Zmeniť by chcel poslanec aj odmeňovanie pedagogických pracovníkov. Odborný asistent by mal podľa Beblavého dostávať aspoň 1000 eur, docent 1500 eur a profesor minimálne 2000 eur. Beblavý si od toho sľubuje, že by nemuseli mať viac úväzkov. Návrh má tiež uľahčiť vznik bakalárskych programov orientovaných na prax a podporiť ich vznik. A to tak, aby v nich študovalo výrazne viac študentov.

Slovenské vysoké školstvo si podľa Beblavého žiada zásadné zmeny, ktoré ale ministerstvo školstva neprináša. Návrhy, ktoré Beblavý predkladá k novele zákona o vysokých školách, podporujú podľa jeho slov aj ďalší opoziční poslanci.

Novela zákona o vysokých školách z dielne rezortu školstva prináša okrem iného nový typ bakalárskeho študijného programu. Ide o interdisciplinárne štúdiá. Má umožniť vysokým školám novú formu organizácie štúdia. Študentom má umožniť vytvoriť si jedinečný profil s ohľadom na výber absolvovaných predmetov, pričom budú mať možnosť oddialiť svoje rozhodnutie o hlavnom študijnom zameraní.

Novela má upustiť od začleňovania vysokých škôl medzi univerzitné vysoké školy a odborné vysoké školy. Tento inštitút by mal byť zohľadnený najmä v systéme financovania. Doterajšia prax ukazuje, že systém financovania vie rozlíšiť na základe kvantifikácie údajov rôznu úroveň tvorivej činnosti a, naopak, výsledky komplexnej akreditácie činností vysokých škôl prakticky neviedli k zmene začlenenia vysokých škôl.