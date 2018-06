Prezident Kiska na návšteve Nórska: Je to príležitosť na získanie mnohých projektov

"Som presvedčený, že sme otvorili dvere mnohým projektom, ktoré môžu byť pre Slovensko prospešné. Nórsko veľmi myslí na budúcnosť, investuje veľa peňazí do školstva, zdravotníctva, ale aj do životného prostredia. Robia všetko pre to, aby fungovala dôvera v štát. V tomto by mohlo byť pre nás Nórsko veľkou inšpiráciou," zhodnotil prezident.

Kiska navštívil aj popredné svetové centrum pre výskum rakoviny Oslo Cancer Cluster a ocenil úspechy, ktoré sa centru podarilo dosiahnuť v oblasti liečby rakoviny. "Bol som veľmi rád, že dali ponuku na spoluprácu v tejto oblasti práve nám. Myslím si, že sme otvorili dvere a verím, že podnikatelia či ľudia zo Slovenskej akadémie vied využijú obrovské možnosti, ktoré táto cesta ponúkla," podotkol Kiska, ktorý bilaterálne vzťahy medzi obomi krajinami označil na výbornej úrovni. "Obe krajiny si uvedomujeme, že je nesmierne dôležité spolupracovať," podotkla hlava štátu.

Dopoludnia prezident navštívil spoločnosť Wilhelmsen, ktorá má na Slovensku závod Timm Slovakia na výrobu lodných lán. V súčasnosti zamestnáva 93 ľudí. Prezident spoločnosti Thomas Wilhelmsen označil podnikanie na Slovensku za úspešné. Slovenskej delegácii predstavil viaceré inovatívne technológie, jednou z nich sú aj takzvané inteligentné laná. Tie sú vybavené bezpečnostnou technológiou na ochranu pri prípadnom roztrhnutí a senzormi snímajúcimi zaťaženie ako prevenciu proti preťaženiu a roztrhnutiu či aktuálne opotrebovanie lana.

Wilhelmsen ďalej uviedol, že veľký potenciál ďalšieho rozvoja vidí v automobilovom priemysle. Naznačil, že spoločnosť plánuje rozširovať svoje aktivity v tejto oblasti s príchodom novej automobilky Jaguar Land Rover do Nitry. "Bol som dnes veľmi rád, keď spoločnosť potvrdila, že sú veľmi spokojní s fungovaním tohto závodu na Slovensku a plánujú jeho rozširovanie. Samotný výskum sa robí na Slovensku, a preto som veľmi rád, že sa zo Slovenska nerobí len manufaktúra a napĺňa sa to, po čom stále voláme, a to je výskum a robili sa práce s vyššou pridanou hodnotou," doplnil Kiska.

Hlava štátu si spolu s kráľovským párom pozrela aj vystúpenie hercov Slovenského národného divadla, ktorí odohrali hru od známeho nórskeho dramatika s názvom Nad naše sily. Následne prezident odcestoval do Bergenu. V stredu (6.6.) absolvuje viaceré rokovania. Stretne sa s predstaviteľmi Media City, centra pre rozvoj inovácií v oblasti médií, a navštívi Bjerknes centrum pri Univerzite v Bergene, ktoré sa zameriava na výskum klímy. Slovenská akadémia vied podpíše s Univerzitou v Bergene memorandum o porozumení.