Jarjabek: Otázka interrupcií by sa dala vyriešiť referendom len za účasti žien

Dušan Jarjabek

BRATISLAVA - Diskusia o interrupciách by nemusela prebiehať na pôde Národnej rady (NR) SR, ale mohla by sa vyriešiť napríklad referendom. V pléne NR to navrhol poslanec Smeru-SD Dušan Jarjabek s tým, že na takomto hlasovaní by sa zúčastnili len ženy.