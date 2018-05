Smer má podľa Tomáša jasného kandidáta na prezidenta: Musíme presvedčiť Lajčáka

BRATISLAVA - Smer-SD by mal podľa poslanca NR SR Erika Tomáša urobiť maximum preto, aby presvedčil ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka kandidovať za prezidenta SR.

Ako dnes povedal Tomáš, Lajčák by bol výborný kandidát akceptovaný širšou verejnosťou a teda aj s veľkou šancou na úspech. „Lajčák má za sebou silný profesionálny príbeh. Úspešne reprezentoval Slovensko v rôznych vysokých diplomatických funkciách a určite by to dobre zvládol aj v pozícii hlavy štátu,“ povedal Tomáš.

Šéf rezortu diplomacie Miroslav Lajčák v utorok povedal, že nebude kandidovať za prezidenta SR. Ako povedal novinárom, toto jeho rozhodnutie neovplyvní ani rozhodnutie Andreja Kisku, ktorý oznámil, že v budúcoročných prezidentských voľbách kandidovať nebude.