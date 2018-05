MIMORIADNE Prezident Kiska sa rozhodol, oznámi zásadnú správu: Okamžitá reakcia poslanca Fica!

BRATISLAVA - Prezident Andrej Kiska v utorok oznámi verejnosti, aké má politické plány do budúcnosti. Podľa našich informácii ale s najväčšou pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou oznámi, že už nebude kandidovať. Dôvod je jednoduchý, chce sa venovať rodine. Na dnešné oznámenie ale ešte na tlačovke reagoval poslanec Robert Fico.

„Zajtra bude deň D. Prezident Andrej Kiska povie, čo ďalej. Bude o čom písať, bude o čom hovoriť. Ak by to bolo také jednoduché, dávno by povedal. Nebolo a nebude," napísal na sociálnej sieti prezidentov hovorca Roman Krpelan.

15:18 Smeráci tvrdia, že cez spoločnosť minul prezident podstatne viac peňazí, ako hovorí zákon. Na jeseň 2017 vraj urobil Kiska množstvo opravných daňových priznaní z roku 2013.

15:14 „Na výbore sa dohodneme na veciach, ktoré vieme dať oficiálne von," povedal Puci, overovateľ Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií.

15:12 Fico chce oficiálne požiadať prezidenta, aby dal súhlas na zverejnenie celej správy finančnej správy, „aby si verejnosť urobila vlastný obraz na to, či môže zastávať túto verejnú funkciu".

15:10 Týkajú sa vraj aj už medializovaných vratiek. Fico tvrdí, že podozrenia sú zavážne a diskvalifikujú prezidenta z výkonu jeho funkcie.

15:08 Fico tvrdí, že zajtrajší dátum nie je náhoda, pretože zajtra zasada Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií NR SR a bude sa zaoberať financovaním prezidentskej kampane.

15:07 Tlačovka sa začala. Je na nej Robert Fico, generálny manažér strany Viktor Stromček a Robert Puci. Fico opakuje, že kandidovať na prezidenta nebude.

Prezidentské voľby čakajú Slovensko na jar 2019. O prezidentské kreslo sa chce uchádzať Radovan Znášik aj bezpečnostný analytik Juraj Zábojník. Záujem prejavil politický analytik a pedagóg Eduard Chmelár. Možným kandidátom je tiež sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin. Opozičné strany o svojich kandidátoch zatiaľ nehovoria.

Čakajú na rozhodnutie súčasného prezidenta Kisku. Ak bude opäť kandidovať, podporia ho viaceré opozičné subjekty. Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka už oznámila, že v tom prípade ho podporí.

Slovensko bez Kisku

Podľa prieskumu spred týždňa, ktorý vypracovali Denník N a agentúra Focus, by v prípade nekandidovania Andreja Kisku najviac Slovákov volilo Ivetu Radičovú a Andreja Danka, slušné šance by mala aj Veronika Remišová. Radičová však prednedávnom pre viaceré médiá povedala, že kandidovať nebude a svoje rozhodnutie nezmenilla ani po tomto prieskume.