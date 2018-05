Po oznámení Kisku sa začali diať veci: Sulík v ohrození, pustil sa do prezidenta

BRATISLAVA - Andrej Kiska sa pred pár dňami definitívne rozhodol. V ďalších prezidentských voľbách kandidovať nebude. Oznámil však, že v politike nekončí. Špekuluje sa preto o tom, či si Kiska založí vlastnú stranu, alebo sa s niekým spojí. Líder strany SaS Richard Sulík však prekvapivo vyhlásil, že Kiska by sa v prípade založenia novej strany stal len rozbíjačom pravice.

Pred pár dňami sa Slovensko konečne dozvedelo, ako sa prezident Andrej Kiska rozhodol. V prezidentských voľbách v roku 2019 už kandidovať nebude. Čo však mnohých prekvapilo, bolo jeho rozhodnutie ostať v politike. Okamžite sa začalo špekulovať o možnostiach, ako Kiska túto príležitosť využije. Či si založí vlastnú stranu, alebo sa k niekomu pridá, to sa dozvieme až po tohtoročných komunálnych voľbách. Nie všetci sú však z jeho rozhodnutia nadšení.

Kiska bude rozbíjačom pravice

Richard Sulík sa v nedávnom rozhovore pre SME vyjadril, že ak sa Kiska rozhodne založiť stranu, spôsobí pravici problémy. "Stane sa len ďalším rozbíjačom pravice," povedal jasne Sulík. Pozitívum vidí Sulík len v tom prípade, ak by sa rozhodol Kiska viesť už existujúci subjekt. "Závisí od formy, v akej to urobí. Ak bude viesť zlúčené Progresívne Slovensko a stranu Spolu a bude ich jednoznačným lídrom, má to zmysel," povedal v rozhovore líder druhej najsilnejšej strany.

Foto: SITA/Milo Fabian

Slniečkari by mali koho voliť

"Všetci tzv. slniečkari, ktorí si myslia, že je dobré, aby sme sem prizvali migrantov, budú mať koho voliť. Bolo by to dobré, lebo táto časť politického spektra nie je pokrytá," uviedol. V prezidentských voľbách by ho sulíkovci určite podporili, zdá sa, že v rámci straníckej politike rozmýšľajú inak.

Podľa lídra SaS však ide výlučne o prezidentovo rozhodnutie a treba si naň počkať. "Teraz je všetko v prudkom pohybe, zásadné veci sa menia z týždňa na týždeň. Je preto lepšie byť zdržanlivejší. Keď chvíľu počkáme, budeme všetci oveľa múdrejší," dodal Sulík.

Len hlúpy človek nemení názory

Andrej Kiska pred pár dňami definitívne potvrdil, že sa nebude druhýkrát uchádzať o prezidentskú stoličku. Z politiky však odísť nechce. To, ako bude pokračovať, má oznámiť po tohtoročných komunálnych voľbách. Prezident aj v televízii odmietol konkretizovať mená či podrobnosti o tom, čo v politike plánuje. "Nemám ešte dosť dobre pripravené to, čo chcem urobiť, aby som to oznámil," uviedol prezident.

Foto: TASR/Michal Svítok

Čosi však predsa len povedal. Kiska totiž hovorí, že by bol rád, keby s ním do ďalšieho politického zápasu išiel aj jeho hovorca Roman Krpelan či poradca Radoslav Baťo. Minulý rok však Kiska povedal, že neplánuje v politike pokračovať, ak sa rozhodne nekandidovať. Súčasná politická situácia ho však donútila zmeniť názor. Pred týždňom v rozhovore pre Aktuality.sk povedal, že "len hlúpy človek nemení názory, ak sa zmenia okolnosti".

Obáva sa Sulík straty voličov?

Jedna z možností, prečo sa Sulík vyjadril tak rázne, súvisí aj s jeho stranou SaS. Tá je v súčasnosti dlhodobo podľa prieskumu druhou najsilnejšou stranou. Kiska má však popularitu vo veľkej časti verejnosti a zo strán má najväčšiu podporu práve medzi voličmi strany SaS. "Bezpochyby odoberie každej strane nejakú časť voličov, SaS v tomto nebude výnimkou," uviedol Sulík.

Beblavý rozhodnutie Kisku vníma pozitívne

Miroslav Beblavý zo strany Spolu vníma rozhodnutie Andreja Kisku ostať v politike ako príležitosť. V rozhovore pre Denník N dokonca uviedol, že majú so súčasnou hlavou štátu dohodnuté stretnutie. Na mnohé veci majú podľa neho rovnaký názor. "Každý človek, ktorý je dnes v politike, môže vidieť v rozhodnutí prezidenta aj hrozbu, pretože prichádza silná postava, ktorá zamieša karty a nebude nepodstatná. Prezident má šancu priniesť významný impulz k lepšiemu vývoju," uviedol v rozhovore. Sulíkove výroky nechápe a považuje ho za demagóga a populistu.