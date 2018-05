Opozícia nebude reagovať na odvolanie Krištúfkovej: Svojich predsedov si necháme

Ešte pred hlasovaním o Krištúfkovej osude povedal, že ak ju koalícia odvolá, začne rokovania v rámci opozície o takomto protestnom kroku. "Riaďte si to tu potom sami," odkázal Galko koalícii. Vládni poslanci Krištúfkovú odvolali a rokovania v opozícii následne prebehli. "Dohodli sme sa, že tento silný inštitút odstúpenia predsedov a podpredsedov v tejto chvíli nevyužijeme a necháme si ho na iný prípad. Robíme tak na základe návrhu Sme rodina. Povedali nám, že si naše gesto vážia, ale že toto 'odkrágľovanie' ich poslankyne z výboru za to nestojí," vysvetlil Galko. K protestnému odstupovaniu by opozícia podľa jeho slov pristúpila napríklad vtedy, ak by koalícia odvolala niektorého z opozičných šéfov výborov.

Jeho slová potvrdil aj podpredseda Sme rodina Milan Krajniak. Zároveň avizoval, že jeho hnutie voľné miesto v tomto výbore po Krištúfkovej neobsadí. "Nenecháme rozhodovať vládnu koalíciu o tom, kto má za nás sedieť vo výbore. Jej miesto ostane voľné," dodal Krajniak.

Krištúfkovú odvolali

Krištúfkovú v stredu (9.5.) 73 hlasmi parlament odvolal z Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktorého bola členom. Poslanci tak urobili na návrh podpredsedu SNS Antona Hrnka, ktorému prekážajú Krištúfkovej niekdajšie kontakty na mafiu. Za Krištúfkovej odvolanie hlasovali takmer všetci prítomní poslanci Smeru-SD, proti boli len Ján Podmanický a Marek Maďarič. Kladne hlasovali aj všetci prítomní poslanci SNS, z Mosta-Híd sa zdržal len Martin Fedor. Poslanci OĽaNO nehlasovali, väčšina členov ĽSNS sa zdržala.

Opozícia už vopred avizovala, že Hrnkov návrh nepodporí. "Argument, že poslankyňa Krištúfková udržiavala nejaké styky s nejakými osobami, je farizejský. To, čo chcete urobiť, je odporná 'krágľovačka'. SNS sa snaží týmto návrhom odvrátiť pozornosť od praktík jej nominantov," vyhlásil vtedy Galko. Zdôraznil, že Krištúfková nečelí žiadnemu trestnému oznámeniu ani stíhaniu a jej minulosť je dlhodobo známa. Poukázal, že v danom výbore sedia aj poslanci, ktorí vystupujú napríklad v kauze.

"Nebudem s vami polemizovať, lebo s hlúposťami sa polemizovať nedá," reagoval Hrnko, ktorý naznačil obavy, že by Krištúfková pod nátlakom mohla teoreticky vyzrádzať tajné informácie, o ktorých sa hovorieva na rokovaní výboru. "Ak ma odvoláte, prežijem to," vyhlásila ešte pred hlasovaním Krištúfková, ktorá podľa vlastných slov nemá čo skrývať. Poukázala, že Hrnko či predseda parlamentu a SNS Andrej Danko minimálne dva roky o jej minulosti vedeli, neprekážalo im to a po voľbách odobrili jej členstvo v tomto výbore. "Teraz chcete trápne tvrdiť, že ste o mojej minulosti nepočuli? Veď pred parlamentnými voľbami to bolo prepierané v médiách," doplnila.

Krištúfková zdôraznila, že prioritne chce robiť v sociálnom výbore, ktorého je členkou a pomáhať ľuďom, keďže koalícia na nich kašle. "To je podľa mňa problém. To vy by ste mali stáť tu miesto mňa, vy, ktorí okrádate ľudí," odkázala koaličným poslancom. Hrnko sa ohradil, on podľa vlastných slov nemá čo skrývať.