Obrnený transportér nie je jadrová fyzika, za podozreniami si stojím, vyhlásil Krajniak

BRATISLAVA - Obstaranie nových vojenských transportérov nie je podľa opozičného poslanca Milana Krajniaka (Sme rodina) jadrová fyzika, aby sa nedali zverejniť jednotlivé zmluvy či stanoviť cena komponentov. Opozičný poslanec to uviedol na dnešnom brífingu. Podľa Krajniaka odvysielala fínska televízia dokument, ktorý hovorí o tom, že sú dopredu vybraté firmy, ktoré budú na obstaraní transportérov za približne 400 miliónov eur participovať.

Ako opozičný poslanec dodal, predstaviteľov Slovenskej národnej strany zaujíma iba biznis a to, aby sa na ňom podieľali spriaznené firmy. Za svojimi vyjadreniami, ktoré odzneli v reportáži fínskeho novinára, si stojí. Podľa vlastných slov komunikuje v týchto otázkach s orgánmi činnými v trestnom konaní. Zároveň Krajniak vyzval premiéra Pellegriniho, aby pred schválením nákupu transportérov zverejnil predložený materiál, alebo aby o podrobnostiach informoval poslancov, ktorí majú previerku na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.

Na výzvu ministra obrany Petra Gajdoša (nom. SNS), aby sa ospravedlnil za svoje výroky pre fínsku verejnoprávnu televíziu alebo predložil relevantné dôkazy, uviedol, že bude chrániť zdroje svojich informácií. "Fínska firma Patria, ktorá má byť zárukou transparentnosti, dodala v minulosti 126 kusov vozidiel do Chorvátska. Výška úplatku, ktorý bol dokázaný, bola vo výške 1,26 milióna eur. Vysokí predstavitelia zbrojovky boli odsúdení na 20 mesiacov. Samotná firma bola odsúdená za korupciu a musela zaplatiť pokutu takmer 300-tisíc eur. Úplatok mal dostať dokonca aj exprezident. Patria dodala transportéry aj Slovinsku, kde boli dokázané úplatky vo výške 21 miliónov eur a výška z celkovej zákazky bola približne 7,5 percenta. Ľudia na Slovensku si môžu sami urobiť názor, a neviem o žiadnom štáte, kde by nebola zbrojovka zapletená do korupčných podozrení. Výnimkou je snáď len Poľská republika," uviedol Krajniak.

"Dokument, ktorý bude predložený na vláde ministrom, by mal byť zverejnený. Obrnený transportér nie je jadrová fyzika a dá sa dokázať, koľko čo stojí. Skutok sa ešte nestal. Vláda ešte nerozhodla, či sa samotný nákup uskutoční. Ešte sa tomu dá zabrániť. Vyzývam premiéra, aby materiál pred rokovaním vlády zverejnil, alebo ho dal k dispozícii poslancom, ktorí sa môžu oboznamovať s utajovanými informáciami," povedal Krajniak. Ten doplnil, že má právo chrániť svoje zdroje informácií a v týchto záležitostiach komunikuje s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Na obvinenia opozičného poslanca v reportáži fínskej televízie reagoval po dnešnom rokovaní vlády aj minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS), ktorý zopakoval svoju požiadavku, že sa má Krajniak ospravedlniť, a pokiaľ tak neurobí, Gajdoš podá trestné oznámenie. "Dôrazne som vyzval pána Krajnika, aby doložil dôkazy o províziách do piatka tohto pracovného týždňa alebo aby sa ospravedlnil za svoje vyjadrenia pre fínskeho novinára, pretože v opačnom prípade za poškodzovanie dobrého mena podám trestné oznámenie.

K situácii a obvineniam sa vyjadril aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), podľa ktorého je jednoduché niekoho verejne obviniť. Dodal, že o konečnom riešení nerozhodne nikto iný, iba vláda SR. "Môj pohľad je taký, že je jednoduché, ak opozícia na niekoho ukáže prstom, povie konkrétne informácie a poškodzuje konkrétnu politickú stranu či náš obraz v zahraničí. Súhlasím so stanoviskom rezortu obrany, že buď pán poslanec predloží dôkazy k svojim tvrdeniam, alebo sa verejne ospravedlní, pretože takto nemôžeme fungovať donekonečna," povedal Pellegrini. Zároveň dodal, že posledné slovo pri nákupe transportérov typu 8x8 bude mať vláda. Premiér tiež uviedol tri základné kritériá, ktorých splnenie bude požadovať. "Transparentnosť, efektívnosť a splnenie vojenských spôsobilostí, ktoré nám predpisuje Severoatlantická aliancia (NATO), aby sme náhodou armádu neprezbrojili takou vojenskou technikou, ktorú aliancia nepotrebuje. Ak budú tieto tri parametre dodržané, budú to zároveň kritériá, ktorými sa budem ja, aj členovia vlády, riadiť," doplnil premiér.

Fínska verejnoprávna televízia YLE odvysielala reportáž o nákupe transportérov Patria, ktoré chcú objednať nominanti SNS za takmer 400 miliónov eur. Novinár v televízii uviedol, že nákup transportérov Patria sa stal na Slovensku kauzou. V reportáži sa objavil aj poslanec zo Sme rodina Milan Krajniak. Ten v reportáži povedal, že má informácie o tom, že na transportéroch majú zarobiť podnikatelia blízki SNS. Informáciu priniesol v utorok portál Denníka N. Prototyp bojového vozidla 8x8, ktorý stál približne 6 miliónov eur, má byť výsledkom spoločného slovensko-fínskeho vývoja.

Dohoda bola podpísaná už v júli 2017

Dohoda medzi Slovenskom a Fínskom o vývoji obrnených transportérov bola bez informovania verejnosti podpísaná už v júli 2017, pričom neexistoval žiaden výber alternatív. TASR o tom informoval riaditeľ komunikácie politického hnutia Progresívne Slovensko (PS) Ľubomír Ondrejkovič.

"Fínske ministerstvo obrany na základe žiadosti Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska zverejnilo znenie Technickej dohody medzi SR a Fínskom o vývoji obrnených transportérov. Dohoda bola podpísaná bez informovania verejnosti už v júli 2017. V dohode je jasne pomenovaný 'víťazný model' transportéra," uviedol Ondrejkovič.

Podľa jeho slov sa Slovenská republika zaviazala investovať šesť miliónov eur do tzv. výskumu prototypu, kde fínska strana mala dodať jeho základ do októbra 2017. "Vláda samotné rozhodnutie o spôsobe nákupu transportérov však urobila až v novembri 2017. Dohodu v Helsinkách podpísal generál Daniel Zmeko, vtedajší riaditeľ pre vyzbrojovanie na ministerstve obrany, ktorý sa medzičasom stal vďaka podpore SNS novým náčelníkom generálneho štábu," doplnil Ondrejkovič.

Skutočnosť, že ministerstvo obrany rokovalo s Fínskom už od začiatku roka, mal potvrdiť vo svojej oficiálnej tlačovej správe aj fínsky dodávateľ, štátna firma Patria. "Čierne na bielom vidíme jasný dôkaz, že verejnosť bola zavádzaná. Žiaden výber alternatív neexistoval. Celý obchod za 400 miliónov bol upečený potichu, dopredu. Je to neakceptovateľné. Vedenie Ministerstva obrany (MO) SR nemôže mať za týchto okolností dôveru verejnosti," povedal Martin Dubéci, odborník na bezpečnosť a člen predsedníctva Progresívneho Slovenska.