Hádky v parlamente kvôli stykom politikov s mafiánmi: Diskotéka, milenec aj futbal s vagabundom

BRATISLAVA - Ak poslankyňu Petru Krištúfkovú (Sme rodina) odvolajú z výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, opozícia prenechá predsednícke stoličky všetkých výborov vládnym poslancom. Uviedol to v rozprave k návrhu SNS na odvolanie Krištúfkovej z výboru poslanec za SaS Ľubomír Galko. Zároveň uviedol, že SaS nepodporí návrh SNS.

Podľa neho má Krištúfková rovnaký mandát od občanov ako všetci ostatní poslanci. „Argument, že poslankyňa Krištúfková udržiavala nejaké styky s nejakými osobami, je farizejský. To, čo chcete urobiť, je odporná krágľovačka. SNS sa snaží týmto návrhom odvrátiť pozornosť od praktík jej nominantov,“ vyhlásil a dodal, že Krištúfková nečelí žiadnemu trestnému oznámeniu ani stíhaniu a jej minulosť je dlhodobo známa.

Poslanci Gábor Grendel (OĽaNO) a nezaradený Miroslav Beblavý pripomenuli, že poslanec za Smer-SD Martin Glváč, ktorý je tiež členom tohto výboru, sa poznal s Jozefovom Svobodom, ktorý bol jedným z mužov bratislavského podsvetia. Podľa nich sa Glváč vyjadril, že sa nehanbí za to, že sa s ním poznal. Preto Beblavý predložil návrh na odvolanie Glváča z výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktorého je rovnako ako Krištúfková členom. Ak tento návrh koaliční poslanci nepodporia, je to podľa Beblavého "čisto politická hra na odpútanie pozornosti od vládnych škandálov". Krištúfkovú obhajovali viacerí stranícki kolegovia, ktorí kritizovali SNS a jej kauzy. Šéf národniarov Andrej Danko na dresu hnutia Borisa Kollára Sme rodina vyhlásil, že je to "mafiánsko policajná strana". Podľa neho prípad Krištúfkovej je aktuálny aj dnes, lebo je tu vážna obava, že ju vie niekto ovplyvňovať.

Podpredseda parlamentu Martin Glváč sa dnes obhajoval tým, že Svoboda nebol nikdy trestne stíhaný. Pripomenul, že pred 12 rokmi v neautorizovanom článku bolo uvedené, že pozná Svobodu, lebo sedávali vo VIP zóne na futbale, kde sedával aj politik Eduard Kukan. "Na otázku, či sa za to nehanbím, som povedal, že nie, nehanbím, keď sa za to nehanbí pán Kukan, ktorý vedľa neho sedával," uviedol Glváč a dodal, že ako minister obrany mal najvyšší stupeň bezpečnostnej previerky. V závere svojho vystúpenia sa pýtal Grendela, či mu nevadí, že Daniel Lipšic a Richard Sulík boli s "hľadaným mafiánom Trajterom" na diskotéke.

Poslanec Anton Hrnko za Slovenskú národnú stranu (SNS) navrhol odvolať poslankyňu Petru Krištúfkovú z Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Svoj návrh národniari odôvodňujú tým, že nie je možné, aby v takejto funkcii bola žena, ktorá údajne žila v spoločnej domácnosti s mafiánmi, ako je zavraždený boss Robert Dinič či Peter Havaši.

Soboňa nahradil v parlamente Ridoška

Národná rada (NR) SR má nového poslanca. Po odchode Jaroslava Ridoška (SNS) na post štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva nastúpil do parlamentu náhradník Juraj Soboňa (SNS). V úvode 31. schôdze zložil ústavou predpísaný sľub a ujal sa mandátu.

"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života," znie sľub. Poslanec ho potvrdzuje slovom "sľubujem" a podpisom.

Ridoško išiel na post štátneho tajomníka po Andrei Kalavskej (nominantka Smeru-SD), ktorá sa stala ministerkou zdravotníctva po nedávnej rekonštrukcii vlády namiesto Tomáša Druckera. Verí, že spolupráca s Ridoškom sa bude dať nastaviť dobre.