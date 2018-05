Dramatická situácia v RTVS, pridávajú sa ďalší novinári: VIDEO Rezník reaguje

NAŽIVO Vedenie RTVS k aktuálnej situácií

Rezník: RTVS je aj naďalej nezávislá

Na tlačovej konferencii vystupujú generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, riaditeľ Sekcie programových služieb SRo Michal Dzurjanin, riaditeľ Sekcie spravodajstva a publicistiky Vahram Chuguryan, vedúca Odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky Hana Lyons a vedúca Odboru rozhlasového spravodajstva a aktuálnej publicistiky Petra Stano Maťašovská.

Jaroslav Rezník sa dôrazne ohradil voči obvineniam, ktoré zazneli v liste adresovanom vedenie telerozhlasu. Ľudí ubezpečil, že RTVS bude aj naďalej nezávislá a objektívna.

"Rozhlasové spravodajstvo vysiela slobodne. Za 7 mesiacov, ktoré ho vediem, sa žiadna normalizácia neudiala a ani sa neudeje," povedala Petra Stano Maťašovská. Dodala, že nedošlo počas jej pôsobenia k zrušeniu žiadnej relácie. "Je absurdné tvrdiť, že niekto ovláda spravodajstvo," dodala.

"To, čo je kľúčové z listu, že redaktori pracujú slobodne, to ma teší. To, že pracujú v nepriateľskej atmosfére ma neteší, ale to si vykomunikujeme interne v RTVS," odpovedal Rezník na otázku, či nezváži pôsobenie ľudí, ktorí sú na najvyšších pozíciach, a s ktorými majú mať redaktori nezhody. Zároveň dodal, že za všetkými vedúcimi pracovníkmi stojí a majú jeho dôveru.

Rezník na záver zdôraznil, že v RTVS nie je žiadna cenzúra ani nátlak. "Začíname intenzívne komunikovať s našimi zamestnancami a oslovili sme skúsenejších redaktorov RTVS a poprosili ich o to, či by boli akýmisi internými koučami redaktorov," povedal Rezník.

"Verím, že táto rýdzo interná debata bude konštruktívna a dokážeme bez akýchkoľvek emócií vyriešiť vzniknutú situáciu," dodal na záver tlačovky.

List pracovníkov RTVS

List z 3. mája podpísalo 46 pracovníkov z rôznych zložiek RTVS, ako sú internetové rádiá Slovenského rozhlasu Junior, Litera a Pyramída, tiež z rádií Slovensko, Devín, Regina, Patria, FM a Rádia Slovakia International – RSI, ale aj z televíznej Jednotky a z rôznych odborov RTVS. Priebežne sa k nim pridávajú ďalší pracovníci RTVS, informovali autori listu.

Zdôrazňujú, že nie sú v RTVS zvyknutí a ani si nechcú zvykať na „umlčiavanie kritických hlasov, degradovanie na nižšie pozície, vyhrážanie sa žalobami, vyvíjanie tlaku na ‘dobrovoľný‘ odchod zo zamestnania, prepúšťanie bez porušenia pracovnej disciplíny, ohováranie a znevažovanie v médiách, pretláčanie nepravdivých alebo neoverených informácií do spravodajských výstupov“.

Ako v liste píšu jeho autori, „prinášať pravdivé informácie o tých najvýznamnejších udalostiach z domova aj zo sveta bolo vždy veľmi dôležité“. Udalosti z posledných rokov a mesiacov však podľa nich signalizujú, že poctivá práca redaktorov spravodajstva RTVS je každým dňom dôležitejšia a ďakujú im za nasadenie a profesionalitu, ktorými výrazne pozdvihli dôveryhodnosť spravodajstva RTVS.

„Vážime si, že napriek tomu, že by ste mohli v súkromných médiách pracovať v lepších podmienkach, rozhodli ste sa ostať vo verejnej službe,“ píšu. Spravodajcom RTVS ďalej ich kolegovia vyjadrujú dôveru.

RTVS v piatok 27. apríla nepredĺžila zmluvy štyrom externým pracovníkom spravodajstva RTVS. V stredu 2. mája požiadal o ukončenie pracovného pomeru v RTVS vedúci vydania Jozef Matej, predtým sa zastal redaktorov, ktorým nepredĺžili zmluvu.

Výpovediam predchádzal odchod Oľgy Bakovej zo spravodajstva, taktiež pozastavenie jedinej investigatívnej relácie na Slovensku Reportéri a zmeny v rozhlasovej diskusnej relácii Dejiny.sk. Na situáciu časť spravodajstva upozornila v otvorenom liste, na ktorý kriticky reagovalo vedenie RTVS, ktoré následne podporila druhá časť spravodajstva v ďalšom otvorenom liste.

Výzva Rezníkovi

Vyše 200 novinárov zo slovenských médií v reakcii na dianie v spravodajstve RTVS podpísalo spoločné vyhlásenie a vyjadrili znepokojenie zo súčasného diania v RTVS. Situáciu v RTVS opakovane kritizovali Reportéri bez hraníc.

Generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka Transparency International Slovensko koncom minulého týždňa vyzvala, aby zastavil prepúšťanie redaktorov a zvolil ústretový prístup k novinárom, ktorí sú znepokojení manažérskymi zmenami v redakcii.

Kritika aj od Kisku

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave tiež informovala, že so znepokojením vníma dianie vo verejnoprávnom RTVS. Výbor NR SR pre kultúru a médiá 2. mája odporučil RTVS zlepšiť komunikáciu s verejnosťou. Na dianie v RTVS reagoval 3. mája aj prezident SR Andrej Kiska.

„Vyjadrenia redaktorov o cenzúre, prepúšťanie novinárov za to, že prejavili svoj názor - to je neprípustné. Verejnoprávna inštitúcia nepatrí jej riaditeľovi ani strane, ktorá ho tam dosadila. RTVS sa nesmie stať slúžkou politikov a je dôležité nahlas a verejne diskutovať o tom, čo sa v tejto inštitúcii deje," tvrdí Kiska.

RTVS 2. mája reagoval stanoviskom, v ktorom napísal, že „súčasné vedenie RTVS vždy považovalo slobodu slova a nezávislosť za kľúčové piliere fungovania verejnoprávneho média. Vážime si princípy demokracie a pluralitu názorov. Redaktori spravodajstva RTVS pracujú v maximálne slobodnej atmosfére, bez akýchkoľvek vonkajších alebo vnútorných zásahov a politických vplyvov do tvorby ich spravodajských príspevkov či výberu tém“, uvádza sa v stanovisku. Podľa RTVS, „odchody a príchody zamestnancov sú prirodzeným dôsledkom nástupu každého nového manažmentu a nie sú dôvodom na znepokojenie“.

Ničia piliere demokracie, tvrdia akademici

Verejnoprávnosť je pojem, v ktorom sa stretáva verejnosť a právo. Dva základné piliere demokracie. Dva piliere, ktoré súčasné vedenie RTVS snaživo ničí. Píše sa to v stanovisku Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy k aktuálnej situácii v RTVS, ktoré sprostredkoval Martin Kasarda z Ústavu mediálnej tvorby.

Predstavitelia fakulty očakávajú od média verejnej služby, že bude reprezentovať tie najvyššie hodnoty principiálnej žurnalistiky - objektivitu, nestrannosť, pravdivosť, morálku a kontrolu moci. V období po tragickej a dodnes nevyšetrenej smrti novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej je viac než jasné, že zodpovedná novinárska práca je povolanie, v ktorom ide aj o život.

Znepokojení tlakom

„Sme znepokojení informáciami o tlaku na redaktorov RTVS, prepúšťaní tých, ktorí si dovolili mať iný názor, tých, ktorí sa postavili za slušnosť a prejavili morálne postoje. Očakávame od média, ktoré má slová verejnosť a právo vo svojom erbe, že bude bojovať za každé právo verejnosti, že sa postaví ako strážny pes na obranu pravdy a morálky," dodali.

Predstavitelia fakulty sa zhodli, že nechcú mať verejnoprávne médium, ktoré slúži vybranej skupine ľudí, ani médium, ktoré je handrou politických buldogov. „Chceme takú mediálnu inštitúciu, ktorá sa bude pozerať na prsty všetkým tým, ktorí rozkrádajú túto republiku, ktorí zametajú špinu pod koberec. Chceme médium, ktoré bude obhajovať práva novinárov i poľnohospodárov, umelcov aj učiteľov, detí i dôchodcov, všetkých, ktorí sa občas nevedia brániť zlovôli moci. Chceme médium, ktoré bude morálnou autoritou aj vďaka tomu, že jeho redaktori budú odhodlane a otvorene hovoriť aj o veciach, ktoré boli, sú a budú nepríjemné pre každú vládu. Chceme také verejnoprávne médium, na ktoré budeme pyšní. To dnešné takým nie je," uzavreli.

Plazivá a dlhodobá neistota

Svoje znepokojenie so situáciou v RTVS vyjadrili aj pedagógovia Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Podľa nich plazivá a dlhodobá podoba neistoty v RTVS naznačuje, že zámerom vedenia nie je konštruktívny rozvoj a nadviazanie kontinuity s predchádzajúcim úspešným obdobím, ale len systematická deštrukcia ľudského potenciálu a poslania tejto inštitúcie.

„Dnešná napätá spoločenská i geopolitická situácia si vyžaduje skúsených reportérov a spravodajcov, schopných kritického pohľadu, rozumného uvažovania a kompetentnej analýzy faktov. Práve takých sa RTVS zbavuje. Kvalitní a overení profesionáli sú z RTVS prepúšťaní alebo sami pod nátlakom odchádzajú," dodali pedagógovia a vyzvali generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka, aby zodpovedne zvážil svoje ďalšie zotrvanie vo funkcii.

Nech vyvinú potrebné kroky

„Zároveň žiadame Radu Rozhlasu a televízie Slovenska, aby vyvinula všetky potrebné kroky, ktoré NÁŠ Rozhlas a televíziu Slovenska stabilizujú a zabránia návratu do minulosti," uzatvorili. Filmár a najmä známy dokumentarista Robert Kirchhoff uviedol, že k vyhláseniu sa pridávajú po úvodných 33 signatároch stále ďalší pedagógovia z rôznych fakúlt VŠMU.

Kirchhoff, ktorý pôsobí v Ateliéri dokumentárnej tvorby Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, dodal, že vyhlásenie vzniklo na pôde tohto ateliéru ako reakcia na vyhlásenie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského z piatka 27. mája. Pridali sa k nemu ďalší pedagógovia z Filmovej a televíznej fakulty, z Divadelnej fakulty a z Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.