Deti s iným materinským jazykom ako slovenským by sa mali učiť slovenčinu špeciálne

Na májovú schôdzu preto predkladá návrh novely školského zákona. Navrhuje vytvorenie špeciálneho vzdelávacieho programu výučby slovenského jazyka, v rámci ktorého by sa žiaci hovoriaci iným materinským jazykom naučili komunikovať v slovenčine oveľa jednoduchšie a efektívnejšie ako v súčasnosti. Špeciálny vzdelávací program by bol vytvorený ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu a bol by využívaný podľa potrieb konkrétnych žiakov v školách.

„V súčasnosti sa pri výučbe slovenského jazyka v školách vychádza z predpokladu, že materinský jazyk väčšiny žiakov je jazyk slovenský. Tomuto predpokladu je prispôsobený vzdelávací obsah, výber textov a úloh, ako aj intenzita výučby a časová dotácia určená na zvládnutie predpísaného učiva v danom predmete. Pri určovaní obsahu a rozsahu záväzného učiva na úrovni štátneho vzdelávacieho programu sa predpokladá, že povinný základ zvládnu absolvovať všetci žiaci príslušného vzdelávacieho stupňa a ročníka vrátane tých, ktorí slovenčinu v domácom prostredí nepoužívajú," uviedla poslankyňa v dôvodovej správe k návrhu novely.

Podľa nej toto očakávanie majú žiaci s iným materinským jazykom naplniť bez toho, aby bol na vyučovaní ich jazykový hendikep zohľadnený, v dôsledku čoho vo vzdelávaní často zlyhávajú.

Podľa nej v školách s vyučovacím jazykom slovenským je zároveň slovenčina jazykom, v ktorom sa žiakom vysvetľuje učivo aj v iných predmetoch. „V prípade žiakov, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, ale iný jazyk, napríklad rómske nárečie, ide o situáciu, v ktorej sú oproti spolužiakom, komunikujúcim v slovenskom jazyku od narodenia, znevýhodnení," uviedla.

Problém sa týka aj detí Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré sa po návrate na Slovensko včleňujú do nášho školského systému, pričom nedokážu spĺňať kritériá stanovené štátnym vzdelávacím programom. Okrem detí rodičov s príslušnosťou k registrovaným menšinám sa problém dotýka aj detí cudzincov z krajín Európskej únie i mimo nej, žijúcich na území Slovenskej republiky, ktorých počet sa z roka na rok zvyšuje (viac ako 3 500 detí).

Návrh preto zavádza zmenu zaužívanej praxe pri výučbe slovenského jazyka. Vychádza z predpokladu, že do škôl chodia aj deti hovoriace iným materinským jazykom, nielen po slovensky, a odstraňuje ich diskrimináciu v školskom prostredí, ktorá dnes vyplýva z absencie vyrovnávacích opatrení v jazykovej oblasti.

Pre školy vytvára možnosť riešiť znevýhodňujúcu situáciu v prospech žiaka a naplniť jeho vzdelávacie potreby v jazykovej oblasti. Učiteľom ponúka možnosť oprieť sa o nové metodiky pri výučbe slovenského jazyka a využívať pri tom postupy, osvedčené pri výučbe cudzích jazykov.