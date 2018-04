Kotlebovci chcú škrty vo výdavkoch VÚC: Úrady vraj príliš míňajú, Bystrica sa bráni

BRATISLAVA - Novelu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá má do budúcnosti limitovať výšku dovolených výdavkov na chod úradov samosprávnych krajov, chystajú predložiť do Národnej rady (NR) SR jej poslanci za ĽSNS. Ako v piatok v Banskej Bystrici informoval Ján Mora, "v posledné mesiace sú svedkami obrovského plytvania finančnými zdrojmi nielen, ale hlavne na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK)".

"Vo viacerých vyšších územných celkoch (VÚC) prišlo k zlyhaniu akéhosi samoregulačného mechanizmu, či už ide o extrémne vysoké platy, alebo zakladanie organizácií, cez ktoré chcú prelievať peniaze. Nitriansky VÚC má štyroch podpredsedov, každý s vlastným servisom, čo sú nemalé náklady," zdôraznil poslanec NR Milan Uhrík.

"Preto navrhujeme nastaviť výdavkové stropy na činnosť samotných úradov na úrovni päť percent z celkových bežných príjmov kraja. Toto číslo vychádza z hospodárenia najzodpovednejších VÚC," ozrejmil Uhrík s tým, že zavedenie regulovaných stropov na réžiu inštitúcií financovaných z verejných zdrojov nie je ničím výnimočným. Takto sú dnes napríklad limitované zdravotné poisťovne.

Ako konštatovali poslanci NR za ĽSNS, závažných prešľapov sa dopúšťa práve Úrad BBSK. Okrem "bezprecedentného zvýšenia platov nielen riaditeľovi úradu, ale takmer všetkým vedúcim pracovníkom", je podľa nich ďalším príkladom schválenie 1,7 milióna eur na fungovanie novej neziskovej organizácie Rozvojová agentúra BBSK, o založení ktorej rozhodli krajskí poslanci vo štvrtok (26.4.) na zasadnutí.

Podľa poslanca NR Mariana Kotlebu, ktorý je zároveň i krajským poslancom, pri schvaľovaní predmetného uznesenia došlo "k viacerým flagrantným porušeniam platného rokovacieho poriadku". Na poslednú chvíľu dostali pozmenený materiál, iný, než ktorý bol zverejnený na úrade a o ktorom rokovali v komisiách.

Predkladateľ v tejto súvislosti nepredložil adekvátny návrh na zmenu rozpočtu. Za "obrovský konflikt záujmov" označil fakt, že súčasný riaditeľ Úradu BBSK nebol dočasne poverený, ale menovaný za riaditeľa agentúry. ĽSNS toto uznesenie mieni napadnúť na prokuratúre a očakáva jeho zrušenie.

"S týmito konštrukciami pána poslanca nie je možné súhlasiť. Oprava materiálu je bežnou a často využívanou súčasťou predkladacieho procesu. Slúži napríklad na to, aby do návrhov uznesení mohli byť zapracované odporúčania a uznesenia odborných komisií zastupiteľstva. Spomínaný materiál bol poslancom v zmysle metodického pokynu na predkladanie pred zasadaním zastupiteľstva zaslaný elektronicky a distribuovaný aj v tlačenej forme so všetkými potrebnými náležitosťami. Práve na základe ich odporučení a uznesení bol materiál opravovaný," reagoval hovorca Úradu BBSK Matej Bučko.

Podľa neho je absurdné hľadať akýkoľvek konflikt záujmov medzi Úradom BBSK a Rozvojovou agentúrou BBSK, lebo ich aktivity v záujme rozvoja kraja majú byť koordinované a úlohy sa nemajú duplikovať.

Bučko zdôraznil, že v samotnej zakladacej listine Rozvojovej agentúry BBSK stojí, že riaditeľ úradu je prvým a dočasným riaditeľom agentúry na dobu maximálne šesť mesiacov, kým nebude známy výsledok výberového konania na riadneho riaditeľa.

"Riaditeľ Úradu BBSK bude funkciu prvého riaditeľa Rozvojovej agentúry BBSK vykonávať so súhlasom jeho terajšieho zamestnávateľa, predsedu BBSK Jána Luntera, za odmenu jedno euro za celé funkčné obdobie," dodal Bučko.