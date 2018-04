Kaliňák reaguje na kritiku novej ministerky Sakovej: Mediálny lynč!

BRATISLAVA - Ak by bol v súčasnosti na post ministra vnútra nominovaný ktokoľvek, čaká ho mediálny lynč. Uviedol to exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) na svojom profile na sociálnej sieti. Reagoval tak na štvrtkové (26.4.) vymenovanie Denisy Sakovej (Smer-SD) do funkcie ministerky vnútra.

Sakovú už od prvých špekulácií o tom, že by sa mohla stať ministerkou vnútra, sprevádzali kritické hlasy ako z opozície, tak aj od ľudí. Ani prezident Andrej Kiska nebol s jej menovaním spokojný - vyjadril sa, že vláda nepochopila, čo sa po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej na Slovensku stalo. Touto nomináciou nedokázala vyslať presvedčivý signál, že to so snahou zabojovať o dôveru verejnosti myslí vážne.

Kaliňák na Facebooku tvrdí, že Saková pôsobí na ministerstve desať rokov a pozná ho preto detailne. „Zohrala dôležitú úlohu pri našom vstupe do schengenského priestoru, keď bola kľúčovou osobou obhajujúcou pripravenosť Slovenska na vstup pred prísnou hodnotiacou komisiou," bráni ju exminister.

Vžite sa do jej kože, odkazuje

Podľa neho je vizitkou kvalitnej práce Sakovej aj fungujúca sieť klientských centier. Tie mali Slovákom zjednodušiť dostupnosť služieb poskytovaných štátom. Poslanec Smeru zároveň odkazuje, že je normálne, ak sa kvalita človeka posudzuje podľa činov a to by podľa neho malo platiť aj pri politikoch.

„Ak by bol v súčasnosti na post ministra vnútra nominovaný ktokoľvek, čaká ho mediálny lynč," sťažuje sa a na záver pridáva odkaz tým, ktorí sa vraj s pôžitkom pustia do útokov na Sakovú. Majú sa vraj aspoň na pár sekúnd vžiť do situácie osoby, ktorá je pod obrovským tlakom. „Možno na chvíľu precitnú a uvedomia si, že všetci máme jeden život a jedno zdravie..." napísal Kaliňák.

Nahradila Druckera

Saková v ministerskom kresle nahradila Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD), ktorý odstúpil po tom, čo sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara.

Saková po menovaní do funkcie sľúbila, že sa pokúsi vrátiť polícii dôveru ľudí. "Svoju prácu budem robiť v čo najlepšej kvalite, chcem tiež prinavrátiť dôveru spoločnosti v policajný zbor," povedala.