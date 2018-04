Grófka Zemplína Rošková v Smere končí: Fico jej kauzy neriešil, vzdal sa aj Richtera

Včerajší snem strany Smer priniesol niekoľko zmien. Predsedsa strany Robert Fico sa rozhodol, že zmení stanovy strany. Zrušil užšie vedenie strany a nové predsedníctvo bude mať menej členov, spolu 15. Členmi sú predseda Robert Fico, podpredsedovia Robert Kaliňák, Juraj Blanár, premiér Peter Pellegrini, ministri Peter Kažimír a Peter Žiga, vicepremiér pre investície Richard Raši a generálny manažér Viktor Stromček, ktorý na tomto poste vystriedal Jána Richtera.

Strana k nim zvolila aj ďalších siedmich nových členov. Sú nimi Jaroslav Baška, Martin Glváč, Ladislav Kamenický, Ľubomír Petrák, Denisa Saková, Marián Saloň (štátny tajomník na ministerstve obrany) a Miroslav Číž. V predsedníctve nebude ďalej figurovať Ján Richter ani Vladimír Faič.

Roškovej pozastavili členstvo

Fico tiež potvrdil, že Ľubica Rošková, ktorá čelí podozreniam v kauze agrodotácií a pozemkov, má pozastavené členstvo v strane Smer-SD. Strana sa podľa jeho slov na sneme hlbšie nezaoberala žiadnymi prípadmi, ktoré sú medializované, zaoberala sa len fungovaním strany. K vyšetrovaniu povedal, že chce, aby sa všetko preverilo. "Mne je jedno, či to je prezident SR, takisto sa preskúmajú aj podozrenia pani Roškovej," vyhlásil.

Rošková čelí podozreniam zo subvenčného podvodu na poľnohospodárskych plochách na východnom Slovensku. Prípad preverovala aj ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná a šéf Poľnohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch. Ministerstvo a PPA získali po preskúmaní vážne podozrenie z cieleného subvenčného podvodu. V tejto súvislosti podali trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru, spustili kontrolu a ďalšie vážne opatrenia.

Fico sa ku kauze nevyjadroval

V kauze subvenčného zneužívania agrodotácií figuruje firma Gard, dnes premenovaná na Agro Porúbka. Jednou zo spoločníčok vo firme je aj bývalá poslankyňa Smeru a bývalá okresná šéfka strany Ľubica Rošková. Ako majiteľka firmy figuruje Rošková od novembra 2016, teda sa ňou stala niekoľko mesiacov po tom, ako odišla z parlamentu. Dovtedy vlastnil spoločnosť aj jej účtovník Jozef Aranyi. Roškovej firma Agro Porúbka poberala agrodotácie aj na pozemky, ktoré nevlastní ani neobhospodaruje.

Každý, kto poberá dotácie z PPA, medzi nimi aj firma Agro Porúbka (Gard), má prístup do systému GSAA satelitných farebných detailných snímok územia. Do tohto systému sa môže dostať každý farmár. Zároveň ukázali aj to, aké ľahké je podvádzať s poľami a pozemkami kvôli dotáciám. V takmer 50-ich katastroch na východe deklarovala firma Agro Porúbka v roku 2017 nárok na dotácie v celkovej výmere 150-hektárov, čo predstavuje približne 40-tisíc eur. Neraz však ide o lživé údaje.

Dvojičke Pellegrini - Fico verím

FIco zároveň vyhlásil, že medzi ním a predsedom vlády je absolútna vzájomná dôvera. "Za ten ťažký mesiac, ktorým sme prešli, nedošlo k žiadnym trecím plochám. Je jasná dohoda, že musí chodiť predseda vlády na koaličné rady. Musí byť súčasťou vážnych rozhodnutí, ktoré na politickej úrovni prijmeme. Ja vidím v dvojičke Fico - Pellegrini alebo Pellegrini - Fico obrovský potenciál," povedal šéf sociálnych demokratov.

Fico sa zastával aj štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej. Vraj išlo o vymyslenú kauzu voči nej, keď ju viacerí svedkovia obvinili z korupcie. Michal Vida, ktorý je jedným z nich, potom svoju výpoveď stiahol a Jankovskej sa ospravedlnil.

V parlamente chcem mať väčšiu zodpovednosť

Fico tiež na tlačovej konferencii naznačil, že by mal zostať v Národnej rade SR. Donedávna sa spomínalo, že by mohol z parlamentu odísť. "Chcem mať väčšiu mieru zodpovednosti v Národnej rade. Chcem podstatne viac mať možnosť koordinovať prácu poslaneckého klubu, chcem mať podstatne väčšiu možnosť dávať dohromady iniciatívy vlády a poslaneckého klubu, aby to bolo dobre skoordinované. Chcem trošku rozbehať poslanecký klub," uviedol.

Za všetko môžu ľudia, prezident a médiá

Podľa Ficových slov stál útok na troch pilieroch, a to na "na prezidentovi, organizátoroch protestov a predovšetkým na médiách". Zo Slovenska sa vraj z večera do rána stala na medzinárodnej scéne neúspešná krajina. Kritizoval aj rezolúciu Európskeho parlamentu, ktorá Slovensko pre vraždu kritizovala. "Mienkotvorné médiá sa snažia vymazať stranu Smer, zastrašovať voličov, kriminalizovať nás za veci, za ktoré nenesieme zodpovednosť," povedal Fico. "Mám pocit, že médiá to robia len preto, aby prekrývali úspešné výsledky, ktoré nám nemôže nikto zobrať."

Fico výrazne kritizoval aj prezidenta Andreja Kisku. "Jeho úloha v marcových udalostiach bola viac než smutná a nekonštruktívna," povedal expremiér. Prezident podľa neho prvý týždeň po vražde lyžoval a potom neadekvátne zasahoval do zostavenia novej vlády. "Bol to jeho priamy útok na vládu, ktorá sa opierala o väčšinu. Vo svojom tanci na hrane ústavy pokračoval prezident aj neskôr." Spomenul aj Kiskovej výroky k policajnému prezidentovi, ktoré boli podľa neho absolútne nevhodné a spomenul aj jeho problémy s daňami. Podľa Fica by chcel mať Kiska väčší vplyv na políciu a ministerstvo.