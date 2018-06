Okresný súd zamietol žiadosť trenčianskych podnikateľov o obnovu konania

Podľa OS neboli zistené podmienky na povolenie obnovy konania. „Súd nie je oprávnený preskúmavať pôvodné konanie a posudzovať otázky, ktoré nie sú v jeho kompetencii. Zákon pripúšťa povoliť obnovu konania, ak bol spáchaný trestný čin policajtom, prokurátorom, alebo sudcom. Aby súd z tohto dôvodu povolil obnovu konania, na to musí byť právoplatné rozhodnutie, ktorým bude preukázané, že niektorá z týchto osôb sa dopustila trestného činu," zdôvodnil rozhodnutie OS.

Právny zástupca Janíčka Daniel Lipšic podal priamo na pojednávaní voči rozhodnutiu súdu sťažnosť. „Na jednej strane je pochopiteľné, že obnova konania je výnimočný inštitút, na druhej je zrejmé, že pôvodný rozsudok bol opretý len o jeden inkriminujúci dôkaz, ktorým bola výpoveď pána Jurisu ako poškodeného. On svoju výpoveď následne zmenil. Nikdy na hlavné pojednávanie neprišiel, bola to len jeho pomerne zmätočná výpoveď z prípravného konania. Navrhovali sme vypočuť svedkov, ktorí boli v kontakte s Jurisom a vedia dosvedčiť, že im potvrdil, že v tom čase bol pod nátlakom. Za tejto situácie nepovoliť obnovu konania mi príde trochu zvláštne," uviedol Lipšic s tým, že o sťažnosti bude rozhodovať Krajský súd v Trenčíne.

OS Trenčín predvolal na minulom zasadnutí na vypočutie svedkov, napokon však rozhodol bez toho, aby ich vypočul. Medzi svedkami boli podľa Lipšica aj bývalí či súčasní príslušníci Policajného zboru SR. „Napriek ich predvolaniu sa sudca rozhodol, že ich predsa len nevypočuje, čo je zvláštny postup. Buď ich nemal predvolávať vôbec, alebo ich mal vypočuť. Dokonca sme riešili otázku zbavenia mlčanlivosti príslušníka PZ. A následne sa rozhodnúť, že ho nevypočujeme, to mi príde ako trochu zmätočný postup súdu," doplnil Lipšic.

Žiadosť o obnovu konania zamietol OS Janíčkovi so Strelčíkom už tretíkrát. Janíček podľa vlastných slov veril, že tentokrát obnovu konania súd povolí. „Som sklamaný, pretože som si myslel, že tá spravodlivosť na Slovensku už zvíťazí. Ale je to zadubené a je to také, ako v 90. rokoch," povedal Janíček.

Podľa Jankovskej rozhodnutie OS a preverovanie Generálnej prokuratúry len potvrdzujú, že viackrát súdne trestaný a obžalovaný Janíček roky klame a krivo ju obviňuje. „Janíček v spolupráci s niektorými novinármi, dvoch som v minulosti dokonca súdila, zneužili súčasnú spoločenskú atmosféru s cieľom zdiskreditovať ma a pomstiť sa mi za to, že som odsúdila a poslala za mreže celú organizovanú skupinu – Čongrády, Janíček, Strelčík, Zúbek," uviedla v stanovisku Jankovská.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Tibor Jurisa už v roku 2014 a aj začiatkom mája a v júni tohto roku informoval, že proti Janíčkovi a Strelčíkovi vypovedal pod nátlakom polície, aby si zabezpečil status chráneného svedka. Janíček a Strelčík ho podľa vlastných slov nevydierali, vydierala ho mafia, ktorá ho chcela pripraviť o nehnuteľnosť v Považskej Bystrici.

Janíček so Strelčíkom sú vlastníci nehnuteľnosti Fatima pod Trenčianskym hradom. Historické priestory zrekonštruovali v roku 2000. Súčasťou objektu je aj známy, dnes zdevastovaný bar, o ktorý podľa Janíčka mali záujem Čongrádyovci. Tí ho podľa Janíčka po návrate z väzenia násilím prinútili prepísať bar na nich. „Ak niekto v roku 2002 násilnou trestnou činnosťou prevezme niekomu majetok a doposiaľ ho nemá vrátený späť, znamená to, že tam musia byť vysokí činitelia, ktorí z toho profitovali," skonštatoval začiatkom mája tohto roku Janíček s tým, že z násilného prevzatia nehnuteľnosti profitovala Jankovská.

